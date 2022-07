Le WAC et la RSB au dernier carré de la Coupe du Trône

Le WAC et la RSB sont parvenus, jeudi, à se qualifier pour le tour des demi-finales de la Coupe du Trône de football, édition 2021-2022, aux dépens respectivement du Raja et de l’Association Sportive de Mansouria.



Disputé à huis clos et délocalisé au stade Larbi Zaouli, le derby casablancais comptant pour les quarts de finale a tourné, comme précité, à l’avantage des Rouges qui se sont imposés sur le score de 2 à 0. L’ouverture du score n’a pas tardé à se dessiner, grâce à un but de Yahya Attiat Allah qui a profité d’une bévue du gardien algérien Ghaya Merbah.



Trouver le chemin des filets d’emblée a permis aux Wydadis d’aborder la partie dans de bonnes dispositions, cherchant avant tout à contenir un adversaire qui peinait à produire du jeu, faute de porter le danger dans le camp adverse, sauf sur deux actions lamentablement manquées.



Au cours du second half, les Verts ont beau manœuvrer mais sans pour autant inquiéter le bloc wydadi qui veillait bien au grain. Les Rouge et Blanc, mieux en place et en jambes, ont réussi à frapper une seconde fois sur un coup de pied arrêté magistralement transformé par Zouhir Moutarraji à l’heure de jeu.



Qualification donc amplement méritée du Wydad, vivement saluée par le coach du club, Hoalid Regragui, qui a tenu à féliciter ses poulains qui, après s’être imposés aux niveaux du championnat national et de la Ligue des champions d’Afrique, ont remporté le derby casablancais. Et ce au grand bonheur de toutes les composantes du club qui aspirent à aller jusqu’au bout en Coupe du Trône, épreuve que le WAC n’a plus remportée depuis deux décades.



Si Regragui se veut un coach comblé, d’autant plus qu’il est pressenti au poste de sélectionneur national, ce n’est point le cas de l’entraîneur intérimaire des Verts, Bouchaïb Lambarki, qui n’a pas manqué de fustiger certains joueurs du club, pestant que « le maillot du Raja doit être porté par des joueurs qui le méritent ».



Dans l’autre match des quarts de finale de la Coupe du Trône qui a eu pour cadre le stade El Bachir de Mohammédia, la RSB, lauréate de la Coupe de la Confédération, a stoppé la marche du Petit Poucet de l’épreuve, l’Association sportive Mansouria, unique rescapé de la division des amateurs. Le but de la victoire des Berkanis a été l’œuvre de Youssef Fahli à la 18ème minute.



Bref, le dernier carré de la Coupe du Trône a pris forme et date, sachant que les deux affiches se joueront au Complexe de Fès. Le premier match entre le CAYB et le MAS est prévu le 19 courant, alors que le choc WAC-FUS est programmé le lendemain. Le coup d’envoi de ces deux confrontations sera donné à partir de 20 heures.



Mohamed Bouarab