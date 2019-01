Le WAC défait par un super Mamelodi Sundowns en Ligue des champions Coupe de la CAF

Le WAC ne s’attendait pas à voir un Mamelodi Sundowns aussi conquérant au point d’être malmené au plus haut point. Match plein des Sud-Africains et modeste prestation des Rouges défaits, en toute logique, par 2 à 1, samedi au stade Lucas Masterpieces Moripe à Pretoria, pour le compte de la seconde journée du groupe A de la Ligue des champions.

Apparemment, les Wydadis se sont dit que cette confrontation devrait avoir la même tournure que les derniers face-à-face qui s’étaient soldés à leur faveur. Il ne fut rien de ce scénario et les protégés de Faouzi Benzarti ont dû voir de toutes les couleurs et l’addition aurait pu être beaucoup plus salée.

Fort heureusement, la partie s’est achevée, comme précitée, sur la marque de 2 à 1. Pour Mamelodi, les deux buts ont été inscrits par Themba Zwane (8è et 64è), tandis que le WAC a trouvé le chemin des filets suite à un puissant tir de l’inévitable Mohamed Nahiri à la 35ème minute de jeu.

Dans l’autre match de ce groupe disputé également samedi au stade Robert Champroux à Abidja, l’équipe ivoirienne de l’ASEC Mimosas a disposé de la formation nigériane de Lobi Stars par 2 à 1.

Ainsi, après deux manches de compétition, la quatre protagonistes de la poule A se partagent la pole position avec 3 points mais avec une meilleure différence de buts pour le Wydad : +2.

Rien n’est encore joué et le WAC garde ses chances intactes dans la course à la qualification aux quarts de finale, tour qui se jouera à élimination directe. La prochaine sortie des Rouges, comptant pour la troisième manche et coïncidant avec la fin de la phase aller, sera un déplacement du côté de Nnamdi Azikiwe Stadium à Enugu pour jouer Lobi Stars.

Par ailleurs, en Coupe de la Confédération CAF, il y a lieu de citer en premier l’exploit de la Renaissance de Berkane qui a renversé la tendance, samedi à domicile, pour décrocher son ticket pour la phase des groupes. Battus à l’aller à Dakar par 2 à 0 par l’équipe sénégalaise de l’ASC Jaraaf, les Berkanis avaient besoin de faire le plein en vue d’atteindre leur objectif. Mission accomplie après s’être imposés sur le score sans appel de 5 à 1.

Abordant la partie pied au plancher, les hommes de Mounir Jaâouani ont réussi à se mettre en mode buts dès la 27ème minute lorsqu’Alain Traoré a ouvert le score. La situation débloquée, d’autres réalisations allaient suivre grâce à Laba Kodjo (29è et 48è), Hamdi Laâchir (39è) et Issoufou Dayo (63è), alors que les Sénégalais ont sauvé l’honneur par l’intermédiaire de Cesar Ousseynou.

Si la RSB a dû secouer le cocotier pour revenir de loin, le HUSA, vainqueur du match aller loin de ses bases par 1 à 0, a cartonné à la maison pour s’offrir son adversaire éthiopien des seizièmes de finale bis de la Coupe de la CAF, Jimma Aba Jifar.

Un match comme à l’entraîment pour les Gadiris qui ont plié les débats sur la marque de 4 à 0, buts de Yassine Rami (17è), Soufiane Bouftini (53è), Miroslav Markovic (54è) et Abdelali El Khanboubi (76è).

En revanche, le parcours de l’IRT a pris fin en Coupe de la CAF, concours où il a été reversé après avoir été éliminé en Ligue des champions. Les Tangérois ont été sortis par les Egyptiens du Zamalek qui s’étaient imposés samedi au stade Borj El Arab à Alexandrie par 3 à 1, sachant qu’à l’aller les deux équipes s’étaient quittés sur un nul blanc.

La phase de poule de la Coupe de la Confédération, dont l’entame est prévue le 1er février, se poursuivra avec la RSB, le HUSA et fort probablement le Raja qui devait baliser son chemin hier à ce stade de la compétition après avoir joué le club namibien d’Africa Stars.