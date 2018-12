Le WAC défait mais qualifié à la phase de groupes de la Ligue des champions

Passe de trois des clubs marocains engagés samedi en compétitions africaines. En effet, le WAC est parvenu à décrocher son ticket pour la phase de poules de la Ligue des champions, tandis que le Raja et la RSB ont accédé au tour des seizièmes de finale bis de la Coupe de la CAF.

Le Wydad a eu chaud avant de baliser son chemin au prochain tour, sous le regard du sélectionneur national, Hervé Renard. Les Rouges ont été défaits, samedi au stade Léopold Sédar Senghor à Dakar, par l’équipe sénégalaise de l’ASC Jaraaf sur le score de 3 à 1 et ne doivent donc leur salut qu’au but inscrit à l’extérieur, sachant qu’au match aller, ils s’étaient imposés par 2 à 0.

Les buteurs de Jaraaf ont été Ousseynou César Guèye (17è), Albert Lamane Diène (48è) et Papa Youssou Paye (89e), tandis que l’unique réalisation du WAC a été l’œuvre de Mohamed Ounajem sur penalty transformé à la 55ème minute de jeu.

Qualification dans la douleur du WAC en attendant celle de l’IRT qui devait croiser le fer, hier au Grand stade de Tanger, avec la formation algérienne de la Jeunesse de Saoura, vainqueur du match aller par 2 à 0.

En Coupe de la CAF, ce fut une simple formalité pour le Raja, tenant du titre, qui avait fait l’essentiel lors de l’aller après avoir taillé en pièces la modeste équipe gabonaise du Cercle Mberi Sportif sur le large score de 5 à 0. Au match retour disputé samedi au stade Augustin Monédan à Libreville, les Verts, dont l’effectif a été remanié à un pourcentage élevé, ont cédé le pas sur la courte marque de 1 à 0.

Dans une déclaration rapportée par la MAP, l’entraîneur des Verts, l’Espagnol Juan Carlos Garrido a souligné que «l’équipe a fait un bon travail et réalisé l’objectif en l’occurrence la qualification». Et d’ajouter que le Raja « a fait l’essentiel au match-aller grâce à sa large victoire 5 à 0, ce qui lui a permis de jouer le match retour sans grande pression».

Pour ce qui est des objectifs du club lors de cette campagne africaine 2019, Garrido a affirmé que «le Raja est une grande équipe qui joue toujours pour les titres (…) Les Rajaouis vont jouer avec la même détermination pour gagner tous les matches».

Outre le Raja, la RSB poursuivra sa campagne en C2 suite à sa victoire, samedi au stade olympique de Sousse, sur le club libyen d’Al Ittihad par 1 à 0, but d’Omar Nemsaoui à dix minutes de la fin du temps réglementaire.

Les Berkanis, aguerris désormais à l’épreuve africaine, avaient remporté le match aller par 3 à 0.

A noter que le troisième représentant du football national en Coupe de la CAF, le Hassania d’Agadir, devait donner la réplique hier en déplacement à la formation sénégalaise de Génération Foot (aller : 2-0 pour le HUSA).