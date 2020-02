Le WAC défait, la RSB accrochée et le MCO en profite

Le leader du Botola Pro D1, le Wydad de Casablanca, s'est incliné à domicile face au Difaâ d'El Jadida (0-1) ratant l'occasion de creuser l'écart sur son poursuivant, la Renaissance de Berkane qui s'est contentée d'un nul face au Hassania d'Agadir (1-1) lors de la 16è journée disputée samedi.

Les hommes de Sébastien Desabre (33 points) ont raté le coche lors de cette journée, manquant l'occasion de creuser l'écart sur la Renaissance de Berkane (2è, 31 pts) et le Mouloudia d'Oujda (3è, 30 pts).

Ayant concédé un but signé Simon Msuva, les Wydadis se sont inclinés sur leur pelouse mais demeurent leaders du classement profitant du résultat du match nul de la Renaissance de Berkane, qui aurait pu en cas de victoire, rattraper le club casablancais.

Menés au score suite au but du Gadiri, Karim El Berkaoui (44è), les hommes de Tarik Sektioui ont remis les pendules à l'heure par le biais d'Alain Traoré (75è) qui, sur penalty, permet aux Berkanis de décrocher un point.

La défaite du WAC et le nul concédé par la RSB ont profité au Mouloudia d'Oujda qui s'est offert une victoire in extremis face au Rapide Oued Zem (1-0), match disputé vendredi soir sur la pelouse du stade d'Honneur d'Oujda.

L'unique but de la rencontre a été l’œuvre de l’Ivoirien Lamine Diakité à deux minutes de la fin de la rencontre, permettant au club oujdi de décrocher les trois précieux points de la victoire.

Grâce à cette huitième victoire de la saison, et comme précité, le Mouloudia est troisième du classement, au moment où le club de Oued Zem stagne à la onzième place avec 17 unités aux côtés de la Renaissance de Zemamra.

Quant à l’équipe de l'Ittihad de Tanger, elle s'est imposée à domicile face au FUS de Rabat (2-1), en match d'ouverture de la 16è journée du Botola Pro D1, disputé vendredi au Grand stade de Tanger.

Les Tangérois ont ouvert le score à la 41ème minute de jeu par l'intermédiaire de Sofiane El Moudane (penalty), avant que Naoufel Zerhouni n'égalise pour le compte du club de la capitale.

Alors que le match s'acheminait vers un score de parité entre les deux clubs, El Moudane a inscrit un second but lors du temps additionnel, offrant les trois points de la victoire au club tangérois. Au terme de cette rencontre qui a été marquée par l’application de la VAR pour la première fois en Botola, le FUS de Rabat stagne à la sixième position du classement avec un total de 24 points, tandis que le club tangérois occupe la 15ème place avec 11 points.