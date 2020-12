Le WAC défait à Safi. Le SCCM accroché à Agadir

L’ Olympic de Safi s’est imposé à domicile sur le score de 2 buts à 1 face au Wydad de Casablanca, samedi soir au stade Al Massira à Safi, en match comptant pour la 3è journée de la Botola Pro D1 "Inwi" de football. Les locaux ont ouvert le score à la 25è min par le biais de l’Ivoirien Thierry Kassi, avant que le Libyen Mouaid Ellafi n'égalise à la 55è minute.



Les Safiots ont inscrit le but victorieux (75e) par le truchement de Mehdi Zaya. Le match a été marqué par deux expulsions, une de chaque côté, en l'occurrence celles des défenseurs wydadi Achraf Dari (51e) et safiot Mehdi Attouchi (87e). L'Ivoirien Thierry Kassi a raté un penalty à la 28è, avant que l'attaquant du WAC Ayoub El Kaabi ne lui emboîte le pas à la fin de la rencontre (90e). Si le WAC a perdu son troisième match après avoir remporté les deux premiers contre le Youssoufia de Berrechid et le Difaâ Hassani d’El Jadida, le SCCM est parvenu à obtenir le nul blanc à l’issue de son match contre le Hassania d’Agadir, disputé samedi en soirée.



Auparavant, le Maghreb de Fès et le Youssoufia de Berrechid se sont quittés sur un nul (1-1), en match disputé au stade Hassan II à Fès. Dès l'entame de la rencontre, les locaux ont ouvert la marque (6è) par le biais de Mohamed El Fakih sur un penalty obtenu à la 5è minute de jeu. Réduits à dix après l'expulsion du Nigérian Alimi Sikiru à une minute de la pause, les Fassis qui réalisent un excellent début de saison, ont concédé le but d'égalisation signé Youness Hawassi (71è). Quant à la Renaissance Zemamra, elle s’est inclinée sur le score de 2 buts à 0 face à l’AS FAR, vendredi soir au stade El Abdi à El Jadida, en ouverture de cette 3è journée de la Botola.



Les Militaires l’ont emporté grâce aux buts signés par l’Ivoirien Joseph Guede Gnadou (65è) et Ayoub El Malyani dans le temps additionnel (90+11è). Les locaux ont terminé la rencontre à huit, après l’expulsion d’Abdelkhalek Hmidouch à la 52è minute, la sortie sur blessure dans les derniers souffles de la rencontre du portier Yassine El Houasli, alors que son équipe a effectué les trois changements réglementaires, en plus du carton rouge sorti par l’arbitre de la rencontre contre Zouhair Wasli (90+12è).



Cette victoire offre une bouffée d’oxygène à l’AS FAR qui a entamé la saison par deux déconvenues, alors que la Renaissance Zemamra a essuyé sa troisième défaite de la saison en autant de rencontres. Il convient de signaler en dernier lieu que cette troisième journée du championnat devait se poursuivre hier avec la programmation de quatre rencontres, à savoir RCOZ-RSB, MAT-DHJ, FUS-IRT et RajaMCO.