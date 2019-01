Le WAC décroche le titre honorifique de champion d’automne

Le rideau est tombé, en cette fin de semaine, sur la phase aller du championnat de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, même s’il reste encore trois matches à disputer, à savoir CRA-HUSA, OCS-Raja et DHJ-Raja.

Cette première moitié du championnat a vu le Wydad décrocher le titre honorifique de champion d’automne après sa victoire, la neuvième de la saison, contre le KACM par 3 à 1, match qui a eu pour cadre le stade d’El Abdi à El Jadida.

Pourtant, les Casablancais, qui restaient sur une défaite devant l’IRT, ont démarré la partie du mauvais pied, se faisant surprendre par les Marrakchis qui ont trouvé le chemin des filets rapidement par l’entremise d’Amimi (7è). Mais ce n’était que partie remise, puisque les Rouges se sont ressaisis de plus belle lors du second half, scellant le sort de cette partie sur le score de 3 à 1 grâce aux réalisations d’Onajem (47è) et Jabrane (84è) sur penalties et de Dari (83è).

Grâce à cette victoire, le WAC est le premier club à atteindre la barre des 30 unités, devançant par 5 points le HUSA qui devait affronter hier à Al Hoceima le CRA, bon dernier ex aequo avec le Kawkab (13 pts).

A noter que cette journée a profité au Rapide Oued Zem, tombeur de la RSB par 2 à 1. Jolie performance donc de l’équipe du RCOZ, bien peinarde en milieu du tableau (8ème avec 18 pts) contre des Berkanis dont les résultats fonctionnent en dents de scie, chutant au 6ème poste avec 20 points.

La RSB partage désormais ce rang avec l’IRT qui est parvenu à s’imposer en déplacement face au FUS (2-0). Une défaite, la quatrième depuis le début de l’exercice, qui n’est pas faite pour arranger les affaires de la formation rbatie, sommée de rectifier le tir tant qu’il est encore temps.

Pour ce qui est des autres rencontres, il y a lieu de signaler en premier le carton plein du CAYB vainqueur à Safi de l’Olympique local par 3 à 0, au moment où le MCO s’est contenté d’assurer le strict minimum après avoir disposé de l’OCK par 1 à 0. Quant à la confrontation ayant mis aux prises au stade Saniet Rmel le MAT avec l’ASFAR, elle s’est soldée sur un nul blanc.

A rappeler que la page de la phase aller du championnat va être tournée ce mercredi par la programmation du match qui opposera le DHJ au Raja. Les Verts viennent de se séparer de leur entraîneur, l’Espagnol Juan Carlos Garrido, dont le contrat devait expirer fin juin prochain.

Les commandes techniques du Raja, en attendant l’arrivée d’un entraîneur confirmé, ont été confiées à Youssef Safri et Bouchaïb Lambarki.

Une séparation qui survient deux jours après la défaite du Raja (2-0), au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, devant les Tunisiens de l’Etoile sportive du Sahel pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe arabe des clubs champions. La tension entre le coach espagnol et certains cadres de l’équipe avait atteint le point de non retour et l’option du divorce se dessinait ces derniers jours. Un coup dur pour le Raja appelé, dimanche prochain, à croiser le fer avec le HUSA, au Grand stade d’Agadir, pour le compte de la première journée de la phase de poules (GP : A) de la Coupe de la Confédération CAF.