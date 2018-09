Le WAC attendu de pied ferme à Safi : Le DHJ, un sacré client d’entrée pour l’ASFAR

Le championnat Botola Pro Maroc Telecom D1 fera relâche en cette fin de semaine pour laisser place à la tenue, d’une part, du match Maroc-Malawi comptant pour les éliminatoires de la CAN 2019, et d’autre part, à la mise à jour.

A ce propos, deux rencontres sont au programme pour le compte de la première journée du championnat, à savoir OCS-WAC et AS FAR-DHJ, matches qui étaient ajournés en raison de l’engagement des équipes casablancaise et jdidie en phase de poules de la Ligue africaine des clubs champions.

Pour ce qui est de la confrontation entre l’OCS et le WAC, elle est prévue ce soir à partir de 19 heures au stade El Massira à Safi. Une affiche qui s’annonce sous de bons auspices, d’autant plus qu’elle ne manquera certainement pas de drainer un grand nombre de spectateurs des deux bords.

Les Mesfiouis, sous la conduite du coach revenant Hicham Dmii, veulent entamer la saison du bon pied face à un sacré client qu’est le Wydad qui, au vu de son riche effectif, dispose de tous les atouts pour regagner le bercail avec un résultat positif.

Un match qui promet entre deux équipes qui restent sur une qualification au tour des huitièmes de finale de la Coupe du Trône.

Le deuxième match aura lieu dimanche prochain à 19 heures au Complexe sportif Moulay Abdellah à Rabat et aura pour protagonistes l’AS FAR et le DHJ.

Un match difficile pour les deux équipes, particulièrement la formation militaire éliminée d’entrée en Coupe du Trône par l’IZK, un locataire de la D2. L’AS FAR, dont les commandes techniques sont confiées au chevronné M’Hamed Fakhir, et qui s’est préparée dans les meilleures conditions pour le championnat national avec pas moins de quinze matches tests, devra démontrer que la contreperformance du stade 18 Novembre à Khémisset n’était qu’un incident de parcours.

Un scénario que les Doukkalis, mieux en jambe que leurs adversaires après avoir disputé la phase de groupes de la C1 continentale, tâcheront d’avorter ce scénario et de regagner la maison avec au moins le point du nul.

Il convient de rappeler que lors de cette première journée du championnat, le Raja avait cartonné, infligeant un 6-0 qui se passe de tout commentaire au CRA, bien parti pour vivre une saison des plus compliquées.

Les nouveaux promus sont en droit de se targuer de leurs parfaites opérations avec un CAYB tombeur à domicile du HUSA (1-0) et un MCO qui a forcé le nul à Berkane (1-1). L’OCK n’a pas été en reste, en surclassant le MAT par 2 à 1, alors que le champion sortant, l’IRT, a été accroché par le RCOZ (1-1), résultat qui a sanctionné également l’issue du match qui a opposé le KACM au FUS.