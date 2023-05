Le WAC accroché aux ultimes souffles de la partie par l’AS FAR

La mauvaise passe du Raja se poursuit

Le Wydad de Casablanca et l'Association sportive des FAR ont fait match nul (1-1) mercredi, au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, à l'occasion de la 24e journée de la Botola Pro D1.Menés par un but à zéro en fin de première mi-temps, les Militaires ont recollé au score lors de la deuxième période.Les Rouge et Blanc ont débloqué le compteur à la 45e+6 minute suite à un but contre son camp de Monteiro Borges. L'Association sportive des FAR est revenue à la marque à la 90e+7 minute avec un but également contre son camp d’Amine Aboulfath.A la suite de cette rencontre, le WAC occupe la deuxième place du classement avec 50 points, tandis que les militaires, 51 points, se maintiennent à la première place.Dans l’autre match en retard comptant pour cette journée disputé au Grand stade de Fès, le MAS a battu le Raja de Casablanca par deux buts à un.La première réalisation a été inscrite à la 40e minute par Bilal El Ouadghiri en faveur du MAS, avant que l'équipe fassie n'augmente son avance suite à un penalty marqué par Imad Riahi à la 67e minute. Les Verts ont réduit l'écart à la 87e minute par Soufiane Benjdida.Suite à ce match, la formation fassie, 32 points, se hisse à la huitième place, tandis que les Vert et Blanc se maintiennent à la cinquième place avec 35 points.Par ailleurs, il y a lieu de signaler que les péripéties de la 25journée de la Botola Pro D1 ont été entamées jeudi pour se poursuivre jusqu’à samedi. Ainsi, vendredi, deux rencontres sont au programme, à savoir le sommet du bas du tableau MCO-IRT prévu à 19h15 et la rencontre UTS-FUS (21h30). Samedi, le programme se décline comme suit : Raja-OCK (17h00), RSB-MAS (19h15), SCCM-WAC (21h30) et ASFAR-JSS (21h30).Comme précité, les deux premiers matches programmés jeudi devaient opposer le MAT à l’OCS et le DHJ au HUSA.