Le WAC à la rude épreuve d’Enyimba

Taekwondo L’équipe nationale de taekwondo participe à l’Open du Qatar 2023 G1, prévu du 21 au 23 octobre à Doha.

L’équipe nationale se compose de 10 taekwondoïstes classés au niveau international, à savoir Fatima-Zahra Bensaid (-46 kg), Soukaina Sahib (-49 kg), Omaima Al Bouchti (-53 kg), Meriem Khoulal (-62 kg), Safia Saleh (-67 kg), Hatim Orahou (-54 kg), Haitam Zghouti (-74 kg), Youssef Baatris (-80 kg), Soufiane Aassabi (-87 kg) et Ayoub Al Bassil (+87 kg), a indiqué la Fédération Royale marocaine de taekwondo dans un communiqué.

Les éléments nationaux ont participé à un stage de préparation à huis clos au Centre national des sports Moulay Rachid du 20 septembre au 19 octobre sous la houlette des cadres techniques nationaux, Mustapha El Amrani, Badr Smaili, Hakima Meslahi et Faouzi Rachidi.

Ce tournoi est le dernier avant d’entamer le Championnat d’Afrique des nations G4 prévu du 5 au 7 novembre en Côte d’Ivoire.



Golf



Les équipes nationales, masculine et féminine, de golf prennent part aux Championnats du Monde Amateur WATC (World Amateur Team Championships) 2023, organisés du 18 au 28 octobre à Abu Dhabi.

Selon un communique de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), cet évènement biennal, conduit par l'IGF (International Golf Federation) et accueilli par la Fédération émiratie de golf, se déroule en deux temps.

Du 18 au 21 octobre, El Mehdi Fakori, Hugo Mazen Trometter et Soufiane Dahmane, membres de la sélection nationale masculine, devaient entrer en action pour la 33ème édition du Eisenhower Trophy (tournoi masculin), relève la FRMG, rappelant que la sélection masculine du Maroc se présente avec le statut de champion arabe 2023 et champion d'Afrique 2022.

De son côté, la sélection nationale féminine, composée de Sofia Cherif Essakali, Malak Bouraeda et Rim Imni, prendra part à la 30ème édition du Espirito Santo Trophy (tournoi féminin) du 25 au 28 octobre, note la même source.

Cette édition revêt un caractère spécial au vu de l’exigence des nouveaux critères de qualification, souligne la FRMG.

Ainsi, seules 36 nations seront représentées sur chacun de ces tournois, "ce qui confirme la place du Maroc dans l’élite mondiale du golf amateur", ajoute la Fédération.