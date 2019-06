Le WAC à l’économie et le Raja finit en beauté

Claquette de fin pour le championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, avec la consécration du WAC et la relégation du KACM et du CRA.

Si pour ce qui est du titre, la messe a été dite bien avant cet ultime acte, pour la descente à la D2, il a fallu attendre la 30ème journée pour connaître qui du Moghreb de Tétouan ou du Kawkab de Marrakech accompagnerait le Chabab Rif d’Al Hoceima. Ce qui a donné lieu à un duel à distance entre les formations marrakchie et tétouanaise qui ont joué leur va tout et c’est le MAT qui est parvenu à s’en tirer à bon compte après avoir surclassé, dimanche au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, l’ASFAR sur le score de 2 à 0.

Une victoire qui a permis au club tétouanais de dépasser son adversaire du jour pour se hisser à la 12ème place avec un total de 34 points, soit quatre longueurs d’avance sur le KACM, accroché à domicile par le WAC, trois partout.

Comme précité, le WAC, déjà assuré de son 20ème sacre (59 pts), s’est contenté d’une petite prestation pour ne pas dire qu’il a balancé le match tout comme apparemment l’ASFAR qui est passée une fois encore à côté de son sujet.

Quant à la bonne opération de cette journée, elle est à mettre à l’actif du HUSA qui a coiffé au poteau l’OCS. Les Gadiris, en s’imposant à domicile sur le CRA par 1 à 0, ont repris la troisième place du classement qualificative directement à la Coupe de la Confédération, épreuve où ils avaient atteint lors de la dernière édition le tour des quarts de finale.

Les Soussis décrochent donc la troisième marche du podium (45 pts) grâce à une meilleure différence de buts que l’OCS (+8 contre -1) battu par le CAYB par 2 à 1. L’Olympique de Safi doit encore attendre pour savoir s’il sera africain ou non la saison prochaine, puisqu’il se laisse entendre que le quatrième du championnat pourrait représenter le football national en C2 continentale, du moment où le lauréat de la Coupe du Trône ne devrait être connu qu’une fois la Coupe de la Confédération 2020 déjà entamée.

Au Grand stade de Tanger, l’IRT a cédé le pas devant le FUS (1-3), club qui n’a pu marquer le moindre but lors de 17 matches de ce championnat 2018-2019.

Du côté du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le Raja a terminé sa saison en beauté, disposant du DHJ par 2 à 0, dont un but de Mohcine Iajour, désormais goleador du championnat avec 19 réalisations, soit un but de plus que le Togolais de la RSB, Laba Kodjo, pressenti au club émirati d’Al Aïn.

A propos de la Renaissance de Berkane, elle devra clore l’exercice ce soir en recevant le Rapid Oued Zem alors que l’Olympique de Khouribga affrontera le Mouloudia d’Oujda, sachant que le coup d’envoi de ces deux confrontations est prévu à partir de 19 heures.

Il convient de signaler en dernier lieu qu’hormis les deux matches restants, 542 buts ont été inscrits au cours de cette saison, ce qui donne lieu à une moyenne de 2,27 buts par match. Les meilleures lignes offensives sont celles des clubs casablancais le WAC et le Raja qui ont inscrit 56 buts chacune, tandis que la meilleure défense est celle du HUSA avec 22 buts encaissés.