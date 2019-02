Le WAC à l’assaut de Lobi Stars

C’est parti pour la phase retour de la Ligue africaine des clubs champions, avec ce soir à partir de 20 heures au Complexe Moulay Abdellah à Rabat, la programmation du match entre le WAC et Lobi Stars du Nigeria, comptant pour la quatrième journée de poules (GP : A).

Les Casablancais, premiers du classement au championnat, entretiennent l’espoir d’aborder le second acte de la C1 continentale du bon pied après avoir bouclé l’aller en étant leaders du groupe avec 6 points au compteur. Le WAC compte jusqu’ici une défaite contre deux victoires dont la dernière a été enregistrée en déplacement contre cette équipe de Lobi Stars (1-0).

Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur du Wydad, Faouzi Benzarti, s’est montré des plus clairs, annonçant que ses poulains n’auront d’yeux que pour la victoire en vue de conforter leur pole position et de se rapprocher davantage de la qualification aux quarts de finale.

Pour cette rencontre, le WAC devra compter sur l’ensemble de son effectif et l’on s’attend au retour de Cheikh Comara autorisé par le médecin de l’équipe à retrouver la compétition. Un come back qui fera beaucoup de bien à l’arrière garde des Rouges conduite de main de maître par le gardien Reda Tagnaouti, crédité de bonnes performances cette saison.

Le Wydad devra donc jouer à fond ses chances et l’apport du public aura son importance en dépit de la contrainte du déplacement jusqu’à Rabat en soirée. Ce qui est sûr, c’est que cette partie ne sera pas une simple sinécure face à un adversaire qui tâchera de vendre cher son scalpe afin de ne pas compromettre ses chances de passage au prochain tour qui se jouera à élimination directe en aller et retour en avril prochain.

La CAF a désigné pour ce match un trio d’arbitrage gabonais conduit par Eric Arnaud Otogo Castane, assisté par Theophile Vinga et Angelou Malekou Mambana, alors que l’autre rencontre de ce groupe qui opposera, également ce mardi à 16h00 au stade Felix Houphouet Boigny à Abidjan, les Ivoiriens de l’ASEC Mimosas aux Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, sera sifflée par des referees tunisiens avec pour juge de centre Youssef Essrayri.

Il convient de rappeler que la compétition africaine pour les clubs nationaux se poursuivra mercredi avec les matches de la seconde journée du groupe A de la Coupe de la Confédération. Ainsi, le Raja donnera la réplique à la formation congolaise de l’Association sportive d’Otoyo D’Oyo, match prévu à 17 heures au Complexe Moulay Abdellah, au moment où le stade municipal à Berkane sera à 20 heures le théâtre d’un choc 100% marocain entre la Renaissance locale et le Hassania d’Agadir.