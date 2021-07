Le WAC à Oujda pour sceller le sort de la Botola

Le championnat national de football Botola Pro 1 «Inwi» poursuivra son bonhomme de chemin avec la programmation aujourd’hui mercredi de quatre rencontres, comptant pour la 27ème journée, qui s’annoncent de bonne facture. A l’affiche de cette manche, le téléspectateur pourra suivre le choc qui mettra aux prises, à partir de 21h30 au stade d’honneur à Oujda, le Mouloudia local au Wydad. Un match qui revêt toute son importance pour les Casablancais en quête d’un tout petit point pour s’assurer officiellement d’un titre de champion du Maroc à trois manches de la fin de l’exercice. Les Rouge et Blanc voudraient à tout prix tourner la page de la Botola en vue de se focaliser sur la demi-finale de la Coupe du Trône, épreuve qu’ils n’ont plus remportée depuis 2001. Mais pour cela, ils doivent se défaire la fin du mois courant du MAT et du vainqueur de l’autre dernier carré qui opposera l’ASFAR au Raja de Béni Mellal. Le match contre le MCO n’est pas gagné d’avance, d’autant plus que l’adversaire qui alterne le bon et le moins bon ces derniers temps, aura à cœur de se ressaisir à la maison et de se rapprocher de la barre des 30 unités. Les autres oppositions au programme ne devraient point manquer d’intérêt, à commencer par le match Raja-MAT. Les Verts, fraîchement vainqueurs de la Coupe de la Confédération, retrouveront le concours local avec un mental gonflé à bloc, tout en étant décidé à conserver leur fauteuil de dauphin, synonyme en fin de compte d’une participation, la saison prochaine, à la Ligue des champions. Aux Tétouanais, qui restent sur une série de contre performances ces derniers temps, de déjouer ce scénario devant un Raja qui jouera en connaissant le résultat du match qui devait opposer mardi l’ASFAR, troisième, au CAYB, 14ème du classement.Au Grand stade de Tanger, le club de l’IRT, bien peinard au 9ème poste, défiera le DHJ non encore tiré d’affaire et qui ne manquera certainement pas de se dépenser à fond pour regagner le bercail sans dégâts. Tout comme d’ailleurs le MAS qui ira se mesurer à un Chabab de Mohammedia sur une courbe ascendante depuis l’arrivée de Mhamed Fakhir aux commandes techniques de l’équipe. Il convient de rappeler, en dernier lieu, que les premiers matches comptant pour cette journée devaient avoir lieu mardi avec au programme AS FAR-CAYB, RCAZ-FUS, RSB-HUSA et RCOZ-OCS.