Le Venezuela et Cuba pour une solution durable mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain

Le Venezuela et Cuba ont appelé, devant la 4ème commission de l'Assemblée générale de l’ONU à New York, à une solution “durable et mutuellement acceptable” à la question du Sahara marocain.



Ainsi, le représentant permanent adjoint du Venezuela à l’ONU, Joaquin Perez, a plaidé pour une solution “pacifique, juste, durable et mutuellement acceptable” au différend autour du Sahara marocain.



Il a émis le souhait de voir la nomination du nouvel envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU pour le Sahara, Staffan de Mistura, contribuer à la relance du processus politique, avec des négociations directes entre les parties, ainsi qu'à la pleine mise en œuvre du mandat de la MINURSO.



Pour sa part, le représentant de Cuba a appelé à une solution politique “mutuellement acceptable” par les parties au conflit.