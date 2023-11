Le Trophée méditerranéen de motocross les 11 et 12 novembre à Marrakech

Le Trophée méditerranéen de motocross aura lieu les 11 et 12 novembre au Circuit de MX Marrakech, à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de motocyclisme (FRMM).



Organisée en partenariat avec l'Association méditerranéenne de motocross (AMM), cette compétition de renommée internationale, inscrite au calendrier officiel de la Fédération internationale de motocyclisme (FIM), rassemblera des pilotes venant de plusieurs pays méditerranéens pour deux jours de compétition intense, indique la FRMM dans un communiqué.



Le programme prévoit des épreuves au niveau des catégories MX1 et MX2 qui "garantiront des compétitions de haut niveau, mettant en avant l'habileté et le courage des participants", souligne la Fédération.

"En plus des catégories MX1 et MX2, une course passionnante sera au programme : la course de la catégorie MX3", fait-on savoir.



"Cette catégorie spéciale réunira tous les pilotes amateurs du Maroc, offrant ainsi une opportunité exceptionnelle aux passionnés de motocross de tout le pays de se mesurer les uns aux autres”, relève la même source, ajoutant que "c'est l'occasion idéale pour les talents émergents de démontrer leur compétitivité et leur détermination sur la piste".



"Le Circuit de MX Marrakech, avec son terrain exigeant et ses virages techniques, offrira un spectacle époustouflant aux spectateurs", conclut le communiqué.