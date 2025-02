Le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem ne cessent d’attirer les meilleurs golfeurs au monde

Le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem de golf ne cessent d’attirer les meilleurs golfeurs au monde, a fait savoir le vice-président délégué de la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG), Mustapha Zine.



"Ces deux prestigieux événements, qui occupent une place de choix dans l’échiquier golfique mondial, reflètent le rayonnement sportif international du Royaume", a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, mardi au Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, à l’occasion du coup d’envoi de la 49e édition du Trophée Hassan II et de la 28e Coupe Lalla Meryem de golf.



"Il y a de plus en plus de champions qui souhaitent venir jouer à Rabat. Parmi eux figurent des vainqueurs de masters et de grandes compétitions internationales. Le monde golfique intègre désormais Dar Es Salam dans son planning", a-t-il mis en avant.



Se félicitant du choix porté sur le Maroc par les meilleurs golfeurs sur la scène internationale afin de débuter leur saison, le vice-président de la FRMG a souligné que ces prestigieux rendez-vous constituent également une "source d’inspiration pour tout un chacun afin de promouvoir le golf au Maroc et ailleurs".



De son côté, Hassan El Mansouri, vice-président délégué de la FRMG et de l’Association du Trophée Hassan II de golf, a indiqué que la saison 2025 marque la troisième année consécutive où le PGA Tour Champions concourt sur le prestigieux Royal Golf Dar Es Salam à Rabat, alors que la Coupe Lalla Meryem démarre le calendrier du Ladies European Tour (LET). Selon lui, la participation de cinq joueuses marocaines à la Coupe Lalla Meryem, en l’occurrence Ines Laklalech, Maha Haddioui, Lina Belmati, Malak Bouraeda et Sofia Essakali reflète le travail inlassable déployé par la FRMG sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid.



Ces deux tournois, fondés par Feu SM Hassan II, traduisent également la notoriété golfique croissante du Maroc, a-t-il mis en exergue. Après s’être attardé sur la contribution du golf à développer le tourisme au Maroc et sur le rôle joué par le Trophée Hassan II et la Coupe Lalla Meryem dans la promotion de la destination Maroc, il a indiqué que le Royaume compte devenir un hub de formation en Afrique dans le domaine du golf.



Il s’est dit, par ailleurs, persuadé que le trophée Hassan II connaîtra dans les années à venir la participation de jeunes golfeurs marocains qui prendront le relais après les anciens champions, à l’image de Moussa Fatmi, Mohamed Makroune, Youness Hassani ou encore Fayçal Serghini. Pour sa part, le président du PGA Tour, Miller Brady, a fait savoir que la notoriété de ces deux tournois ne cesse de s’améliorer d’année en année, se félicitant au passage de l’élan que connaît la pratique du golf dans le Royaume.



Il a mis en avant, dans ce sens, l’accueil chaleureux réservé aux différents champions, ce qui encourage, a-t-il dit, d’autres golfeurs à venir prendre part eux aussi à cette compétition. Même son de cloche chez Diane Barnard, directrice des opérations au sein du LET, qui a assuré que la Coupe Lalla Meryem attire, d’année en année, les meilleures golfeuses à l’échelle planétaire.



Après avoir relevé que les links du Royal Golf Dar Es Salam sont parmi les meilleurs au monde, Mme Barnard, vainqueur de la Coupe Lalla Meryem en 1997, a estimé que la participation de cinq joueuses marocaines à ce tournoi ne peut qu’être bénéfique au golf marocain. De son côté, le tenant du titre du Trophée Hassan II de golf, l’Argentin Ricardo Gonzalez, s’est dit honoré de "venir défendre ce magnifique trophée à Rabat".



"J’ai une pression supplémentaire, à savoir défendre le titre aux côtés de grands joueurs. Je continuerai à jouer mon jeu et poursuivrai sur la même dynamique qui a m’a permis de l’emporter l’année dernière", a-t-il confié. Quant à la Britannique Bronte Law, victorieuse l’année dernière de la Coupe Lalla Meryem, elle a estimé que le Maroc dispose de joueuses talentueuses qui représentent le pays aux Jeux olympiques, notant que le Maroc est un modèle à suivre dans ce domaine.



"C’est vraiment fantastique de voir l’équipe marocaine s’améliorer d’année en année", a lancé Law, ancienne championne du monde amateur ayant terminé la saison à la 5ème place de l’Ordre du Mérite du LET. Le Coup d'envoi de la 49ème édition du Trophée Hassan II et de la 28ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf a été donné, mardi au Royal Golf Dar Es Salam de Rabat.



Ces deux tournois, qui se poursuivront jusqu'à samedi, sont organisés par la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et l'Association du Trophée Hassan II de golf, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.