Le “Titan Desert MTB Marathon ” en octobre au Maroc

La prochaine édition de la course internationale de vélos toutterrain (VTT) "TitanDesert MTB Marathon" aura lieu du 10 au 15 octobre prochain au Maroc, apprend-on auprès des organisateurs.



Cette épreuve, l'une des courses de référence dans le monde, connaîtra la participation de plusieurs champions de cette discipline, notamment Josep Betalú, qui détient quatre victoires, Julen Zubero et Roberto Bou, ainsi que les anciens cyclistes professionnels Melcior Mauri, AbrahamOlano et Sylvain Chavanel, précise-t-on.



Lors de cette édition, les coureurs devront franchir deux premières étapes montagneuses, puis enchaîner avec un «marathon» sans aucune aide à la navigation avant d'achever leur course dans le désert de Merzouga, sur des pistes sablonneuses et des tronçons rocailleux.



A quelques jours de l'écoulement du délai d'inscription dans cette épreuve, les organisateurs attendent la présence de plus 400 participants. Le "TitanDesert MTB Marathon", surnommé le Dakar du cyclisme, est une épreuve d'orientation, de résistance et d'endurance en VTT, disputée sousforme de challenge.