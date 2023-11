Le Tchad saisira l'opportunité offerte par l’Initiative de SM le Roi visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan atlantique

Le Tchad saisira l’Initiative de SM le Roi Mohammed VI visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’océan atlantique, pour pouvoir mieux commercer avec le reste du Monde et particulièrement avec le Royaume, a affirmé le ministre de la communication porte-parole du gouvernement tchadien, Aziz Mahamat Saleh.



A travers cette Initiative de Sa Majesté le Roi, le Tchad qui a des relations historiques, séculaires, très anciennes et très importantes, doit être en avant garde, a souligné le ministre tchadien dans une allocution lors d’un Déjeuner amical organisé jeudi en l’honneur de la presse locale par l’Ambassadeur du Maroc à N'Djamena, Abdellatif Erroja.



"Plus que jamais dans ce contexte de troubles, plus que jamais dans ce contexte où les routes vers la mer se ferment au Tchad, le gouvernement saisira cette occasion de la route ouverte vers l’océan atlantique à travers le Maroc pour pouvoir mieux commercer avec le reste du Monde et particulièrement avec le Royaume", a ajouté le ministre dont les propos ont été rapportés par la télévision nationale tchadienne.



De son côté, l’Ambassadeur du Maroc au Tchad a notamment souligné que ce Déjeuner amical en l’honneur de la presse locale est une opportunité de mettre en avant la dynamique du développement du Royaume du Maroc qui se traduit par des initiatives et des projets structurants en matière de coopération bilatérale et multilatérale.



Dans Son Discours à l’occasion du 48ème anniversaire de la Glorieuse Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI avait proposé le lancement d’une initiative à l’échelle internationale afin de favoriser l’accès des Etats du Sahel à l’Océan Atlantique.



Ont pris part à ce Déjeuner amical, outre le ministre de la Communication porte-parole du Gouvernement, le Directeur de la Haute Autorité des Medias et de l'Audiovisuel, les Directeurs de Publications, les Rédacteurs en Chef et des journalistes.