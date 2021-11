Le Sultanat d'Oman réitère son ferme soutien à l'intégrité territoriale du Royaume

L'ambassadeur du Sultanat d’Oman au Maroc, Said Ben Mohamed Al Baraami a réitéré, jeudi à Rabat, le soutien ferme et constant de son pays à l'intégrité territoriale du Royaume.



"Notre position depuis 1975 n'a pas changé (...) et nous soutenons l'intégrité territoriale du Royaume", a affirmé M. Al Baraami dans une déclaration à la MAP, à l'occasion de la célébration du 51ème anniversaire de la fête nationale de son pays, qui coïncide avec la célébration par le Maroc de la glorieuse fête de l'Indépendance.



Le diplomate omanais a également rappelé que le mois de novembre coïncide avec l'anniversaire de la Marche Verte, notant que le Sultanat d'Oman a été l'un des pays qui ont participé à cette victorieuse épopée nationale en 1975.



Le Sultanat d'Oman est "aux côtés du Maroc", a-t-il soutenu, assurant que son pays considère que "cette partie du territoire marocain est une partie intégrante du Royaume".

M. Al Baraami a aussi exprimé ses félicitations à SM le Roi Mohammed VI et au peuple marocain à l'occasion de la glorieuse fête de l'Indépendance.



Il a, par ailleurs, évoqué les réalisations accomplies dans son pays, qui célèbre le 51ème anniversaire de sa fête nationale coïncidant avec le 18 novembre de chaque année, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'industrie, des communications, des routes, des nouvelles villes industrielles, des zones franches, des ports et des aéroports.