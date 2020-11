Le Stade Marocain retrouve la Botola Pro D2

Le Stade Marocain a été promu officiellement en Botola Pro D2, aprèssa victoire face à la Jeunesse Kasbat Tadla par 1 but à 0, dimanche à Rabat, pourle compte de la 29è et avantdernière journée du championnat national amateurs de football. Ala faveur de cette victoire, le Stade Marocain occupe la tête du classement général avec un total de 58 points, devançant de deux longueurs l'Union Touarga. Le Stade Marocain, l'un des plus anciens clubs marocains, a été fondé en 1919.Il évolue chez les amateurs depuis la saison 2011-2012. Son entraîneur Moustapha El Asri avait remporté avec le TAS de Casablanca la Coupe du Trône en 2019. Le deuxième billet d'accès à la Botola ProD2 encore en jeu verra concourir l'Union Touarga et le club municipal deOuarzazate. L'identité du club qui accompagnera le Stade Marocain en Botola Pro D2 ne sera donc connue qu'à l'issue de la 30è et dernière journée. Par contre,WafaaRiadi Fassi etChabab Houara ont quitté, à l'issue de cette journée, le championnat national amateur vers la première division amateur.