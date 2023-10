Le Souverain reçoit les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l'Administration territoriale 

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, samedi au Palais Royal à Rabat, les nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l’Administration territoriale. Il s’agit de :



-M. Saaid Amzazi, wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane.

-M. Mohamed M’hidia, wali de la région de Casablanca-Settat, gouverneur de la préfecture de Casablanca.

-M. Farid Chourak, wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.

-M. Younes Tazi, wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah.

-M. Ali Khalil, wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued-Eddahab.

-M. Abderrazzak Mansouri, gouverneur de la province de Tétouan.

-M. Hassan Zitouni, gouverneur de la province d’Al Hoceima.

-M. Jamal Chaarani, gouverneur de la province de Nador.

-M. Abdellah Jahid, gouverneur de la province de Ouarzazate.

-M. Ismail Haikal, gouverneur de la province de Tinghir.



Au cours de cette audience, MM. Abdellah Jahid et Ismail Haikal, gouverneurs nouvellement nommés, ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi. Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, et du Chambellan de SM le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.