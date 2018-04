Le Souverain à Brazzaville en qualité d’“Invité spécial”

La République du Congo accueille ce week-end le 1er Sommet des chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo (F2BC).

S.M le Roi Mohammed VI est l’«Invité spécial » de cette rencontre de haut niveau dont les travaux se dérouleront au Centre international de conférences de Kintélé situé dans la banlieue nord de la capitale congolaise, Brazzaville.

D’après le programme présenté par les autorités congolaises, le Souverain, dont la dernière visite au Congo remonte à février 2006, devrait prononcer une allocution à l’ouverture de ces Assises programmées le 29 avril et qui verront la participation de plusieurs chefs d’Etat et de gouvernement dont ceux des pays de la Commission.

Signalons que le Souverain, qui apporte son soutien au Fonds bleu au niveau international, s’exprimera en premier en sa qualité d’«Invité spécial ». Il sera suivi par ses homologues Paul Kagame du Rwanda et Ali Bongo Ondimba du Gabon, respectivement président en exercice de l'Union africaine (UA) et coordonnateur du Comité des chefs d'Etat et de gouvernement africains sur les changements climatiques (CAHOSCC).

Président de la Commission climat du Bassin du Congo et initiateur du Fonds bleu, le président congolais, Denis Sassou-Nguesso, prononcera par la suite le discours d'ouverture.

S’ensuivra un huis clos des chefs d’Etat autour des points inscrits à l’ordre du jour de ces Assises. Lequel comprend l’examen du projet de la Déclaration des chefs d’Etat, l’examen du budget de démarrage du Fonds bleu de la Commission climat du Bassin du Congo et l’examen des autres points.

Soulignons que l’allocution de Sa Majesté le Roi est très attendue au Sommet de Brazzaville qui doit s’approprier la Commission climat du Bassin du Congo et le Fonds bleu pour le Bassin du Congo pour une croissance inclusive en Afrique centrale et de l’Est; susciter un ensemble d’engagements pour mobiliser les ressources nécessaires au financement de l’Unité de démarrage du Fonds bleu pour le Bassin du Congo ainsi qu’adopter la Déclaration des chefs d’Etat sur l’opérationnalisation de la Commission ad hoc.

Et pour cause. Comme cela a été judicieusement rappelé dans une note du ministère du Tourisme et de l’Environnement du Congo, S.M le Roi Mohammed VI est l'« initiateur du Sommet de l’action de Marrakech ayant débouché sur la création de trois commissions dédiées à la région du Sahel, la région du Bassin du Congo et la région des Etats insulaires ». Ce fut en marge de la COP22 tenue en novembre 2016 à Marrakech.

Ensuite, l’expérience du Maroc sur les questions écologiques et environnementales et son savoir-faire dans la préservation de la nature et la gestion des ressources naturelles n’est pas échappé aux autorités congolaises.

Autant dire que le Souverain est au fait des enjeux et des attentes de ce Sommet, particulièrement sur la « Commission climat du Bassin du Congo » dont le Fonds bleu est le principal instrument financier.

Sur ce point précis, rappelons que le Congo et le Maroc ont signé le 12 mars dernier un protocole confiant au Royaume une étude de faisabilité portant sur la préservation du Bassin du Congo, considéré comme l’une des plus importantes réserves biologiques de la planète.

Pour rappel, l’accord avait été signé par la secrétaire d’Etat chargée du Développement durable, Nezha Ouafi, et la ministre du Tourisme et de l’Environnement du Congo, Arlette Soudan-Nonault.

Selon le ministère marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, « cette étude sera réalisée à travers le Fonds bleu pour le Bassin du Congo ».

Signalons aussi que lors de sa dernière visite de travail au Maroc, Arlette Soudan-Nonault s’était entretenue le lendemain de la signature de cet accord avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.

A cette occasion, la responsable congolaise, qui est aussi coordonatrice technique de la Commission climat du Bassin du Congo, avait salué le partenariat solide entre le Maroc et le Congo et souligné l'importance du rôle joué par le Maroc sur le continent africain.

Rappelons également que le Maroc a organisé au cours du même mois un atelier de validation des termes de référence (TDR) de l'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le Bassin du Congo.

Organisé par le secrétariat d'Etat chargé du Développement durable, avec l'appui de la coopération allemande, cet atelier avait connu la participation des experts du Fonds bleu du Bassin du Congo désignés par les pays membres de l'Afrique centrale et d'autres éminentes personnalités.

L'objectif de cet atelier est de procéder à la validation technique des TDR de l'étude de préfiguration du Fonds bleu pour le Bassin du Congo par les points focaux dudit fonds et les membres de la société civile de la sous-région de l'Afrique centrale, soulignait un communiqué du secrétariat d’Etat chargé du Développement durable.

Comme l’a relevé le département dirigé par Nasser Bourita, le Fonds bleu est « un fonds international de développement qui vise à permettre aux Etats de la sous-région du Bassin du Congo de passer d’une économie liée à l’exploitation des forêts à une économie s’appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux, notamment celles des fleuves ».

La création de cet outil financier, panafricain et stratégique a été actée à Oyo, une ville du nord du Congo, pour être au service des projets concrets des Etats, des entreprises, des collectivités locales, des ONG et des populations du Bassin du Congo.

Pour bien comprendre son intérêt, la ministre Arlette Soudan-Nonault a jugé bon de préciser lors d’une rencontre tenue récemment à Brazzaville qu’il « a pour objectifs de mobiliser les ressources nécessaires auprès des contributeurs et investisseurs, en vue du financement de la mise en œuvre des programmes et projets concourant au développement durable et à la promotion de l’économie bleue dans son champ d’intervention ».

Au cours de cette rencontre, elle a aussi affirmé que le Sommet de Brazzaville sera l’occasion de « faire le bilan des activités de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds bleu pour le Bassin du Congo et permettre aux chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélérer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et des partenaires techniques et financiers ».

A noter qu’une centaine de participants dont des dizaines d’experts internationaux des questions écologiques et environnementales représentant diverses organisations et la société civile, prendront part à ce Sommet. Ils viendront de l’Angola, du Burundi, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée Equatoriale, de l’Ouganda, de la RCA, de la RDC, de Sao Tomé et Principe, du Rwanda, de la Tanzanie, du Tchad et de la Zambie, entre autres.

Signalons également que ces Assises seront précédées, la veille, d’une rencontre ministérielle sur la Commission climat du Bassin du Congo et le Fonds bleu pour le Bassin du Congo qui se penchera sur les projets à soumettre aux chefs de l’Etat.

Pour le ministère du Tourisme et de l’Environnement du Congo, le but de la tenue du Sommet de Brazzaville est de « passer rapidement à l’action conformément à l’esprit de la Déclaration de Marrakech, après les différentes étapes franchies par le processus depuis Marrakech en novembre 2016 en marge de la COP22 ».