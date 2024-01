Le Sommet loue le rôle et les efforts de SM le Roi pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien

Les chefs d'Etat et de gouvernement ayant pris part au 19ème Sommet du Mouvement des non-alignés (19 et 20 janvier à Kampala), ont vivement loué le rôle central du Comité Al-Qods, de l’Organisation de la coopération islamique, présidé par SM le Roi Mohammed VI, dans la défense des droits légitimes du peuple palestinien à établir un Etat souverain, indépendant et viable avec Al-Qods-Est pour capitale, conformément aux décisions internationales y afférentes et au plan de paix arabe visant la création de deux Etats indépendants reconnus internationalement.



Dans la Déclaration finale adoptée par les chefs d’Etat et de gouvernement, le Mouvement des non-alignés s’est félicité des initiatives politiques et des actions humanitaires et sociales entreprises par le Maroc, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, pour préserver les intérêts et les revendications légitimes de la population palestinienne.



Le Mouvement des non-alignés a également loué le rôle joué par l’Agence Bayt Mal Al Qods Al Charif, en tant que bras exécutif du Comité, dans la préservation du statut juridique de la Ville Sainte et de son identité, ainsi que la protection des lieux de culte.