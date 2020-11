Le Sept national en stage à Agadir

La sélection nationale de handball effectue, depuisle 30 octobre jusqu’au 9 novembre, un stage de concentration àAgadir, a annoncé jeudi la FédérationRoyalemarocaine de handball. Ce stage s'inscrit dansle cadre des préparatifs des éléments de la sélection à la phase finale du Championnat du monde de handball, prévue du 14 au 31 janvier en Egypte, a indiqué un communiqué de l'instance fédérale. L’équipe nationale figure dansle groupe F aux côtés du Portugal, de l'Algérie et de l'Islande. A cet effet, le sélectionneur national, Noureddine Bouhadioui, a convoqué 23 joueurs dont 7 évoluant au championnat national, et 16 dans les championnats européens. Voici, par ailleurs, la liste des joueurs convoqués: Mehdi Lamtouni (Ittihad Nouaceur), Alae El Aroussi (Widad Témara), Mehdi Alaoui (WidadTémara), SaidEl Makki (MountadaEl Fida),AmineBentaleb (AS FAR), Mohamed Zine (AS FAR), Hassen Kechradi (Raja d'Agadir), Mohamed Zerouali (France), Soufiane Idir (France), Youssef Madar (Val-d'Oise, France), Yassine Idrissi (Limoges, France), SalmiLamdakar(Frontignan, France),RiadLakbi(Tremblay, France), Reda Rezouki (Tremblay, France), Nassim Foukani (Tremblay, France), Hakim Jerouni (Créteil, France), LahssenBelimen (Val-d'Oise, France),Youssef Azrour(France),Anas Taleb (Saint-Raphaël, France), Mourad Adlan (France), Mourad Messaoudi (Cavigal Nice, France), Amine Mahjoubi (France) et Younes Bouzerbia (Pallamano, Italie).