Le Sénégal premier qualifié à la CAN

Le Sénégal a poinçonné son ticket pour la Coupe d'Afrique des nations (Cameroun2022) aprèssa victoire dimanche chez son voisin, la Guinée-Bissau,surle score de (1-0), au titre de la 4ème journée des éliminatoires, devenant ainsi la première formation à décrocher sa qualification à cette compétition continentale. Les Lions de la Téranga doivent leur victoire à leur star, Sadio Mané, auteur de l'unique réalisation du match à la 82e minute. Dans ce groupe I, le deuxième billet pour la CAN devait se jouer entre la Guinée-Bissau et le Congo qui s’est déplacé lundi en Eswatini. Dans les autres matchs du jour, le Burundi s'est relancé dans le groupe E en dominant la Mauritanie (3-1) à Bujumbura. Les Comores ont battu le Kenya 2-1 dans le groupe G. Le Tchad a concédé à domicile un résultat nul face à la Guinée (1-1) dans le groupe A. La prochaine Coupe d’Afrique des nations, prévue au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2021, a été reportée d’un an, avait annoncé en juin dernier la Confédération africaine de football (CAF).