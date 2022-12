Le Sénégal n'est pas candidat à l’organisation de la CAN 2025

Le Sénégal n'est pas candidat à l'organisation de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2025 retirée à la Guinée, a annoncé, lundi soir, la Fédération sénégalaise de football (FSF).



En septembre dernier, la Confédération africaine de football (CAF) a retiré l’organisation de la CAN à la Guinée en raison du '’manque d'infrastructures et d’équipements adaptés'' pour abriter cette compétition continentale.



Plusieurs médias étrangers ont publié dernièrement une liste de pays candidats à l’organisation de la compétition dans laquelle figure le Sénégal.

La FSF a publié, à cet égard, un communiqué pour démentir cette information.



"La Fédération sénégalaise de football informe l’opinion publique que le Sénégal n’est pas candidat pour l’organisation de la CAN 2025 contrairement à ce que certains médias ont récemment annoncé", souligne la FSF dans ce communiqué publié sur son site officiel lundi soir.



"Les autorités sportives du Sénégal se focalisent pour le moment sur la construction et la réhabilitation d’infrastructures sportives à travers le pays afin de pouvoir accueillir dans un futur proche une grande compétition continentale", ajoute le communiqué.



A rappeler que le 7 décembre dernier, le ministre sénégalais des Sports, Yankhoba Diatara, avait annoncé que le Sénégal est candidat à l’organisation de la CAN 2027 et non à celle de 2025.



La CAF annoncera le 10 février prochain le nom du pays hôte de la CAN 2025.