Le Sénégal en finale pour la deuxième fois de suite

Juste après le coup de sifflet final donné par l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema de la rencontre qui a opposé mercredi soir au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, le Sénégal au Burkina Faso (3-1), les supporteurs sénégalais, soutenus aussi par d'autres étrangers dont des Marocains, ont envahi les rues de la capitale Dakar pour célébrer et exprimer leur joie de la qualification des Lions de la Teranga en finale de la 33ème Coupe d'Afrique des nations qui se déroule actuellement au Cameroun.



De nombreux supporters, à pieds, à bord de voitures et sur des motos, ont envahi les rues de Dakar pour fêter comme il se doit cette victoire historique et la qualification pour la deuxième fois consécutive à la finale de la CAN, après celle de 2019 en Egypte, a-t-on constaté sur place.



Un déferlement de foule et des parades de motos et des voitures ont également eu lieu, regroupant les Sénégalais et d'autres nationalités dont des citoyens marocains et des Libanais venus partager cette joie avec les populations du pays de la Teranga.



Les Dakarois, arborant des T-shirts et drapelets aux couleurs (vert, jaune, rouge) du Sénégal, et portant les tenues de leurs joueurs préférés comme Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy, Bouna Sarr, ont ensuite, en délire, pris d'assaut les principales artères de la ville et convergé vers les principales places de la capitale sénégalaise.



A la place de l'Indépendance, située au cœur de la capitale, les supporters, dont plusieurs étaient vêtus du maillot de l'équipe nationale ou de t-shirts floqués des couleurs nationales, criaient "on a gagné, on a gagné", et dansaient au rythme des klaxons pour célébrer cette victoire historique.



La même ambiance régnait à la Fan Zone installée au Monument de la Renaissance où plusieurs centaines de supporters s'étaient rassemblés pour regarder le match projeté sur un écran géant, installé depuis le début de la compétition du Cameroun. Ils étaient encore nombreux à déambuler dans le centre de la ville de Dakar, juste après la fin du match.

Les cris fusaient de partout. Euphoriques, ils ont envahi les principaux endroits, arborant les couleurs du Sénégal et célébrant à l'unisson cette belle consécration de l’équipe du Sénégal par des pas de danses, des cris de joie, des coups de sifflets et de klaxons.



Rien n’a été laissé en rade pour savourer cette belle victoire sur les Etalons du Burkina. Dans le centre-ville sur l'avenue menant au siège du Palais de la présidence, la circulation était complètement bloquée, les conducteurs ont participé à la célébration dans la joie par des coups de klaxons et des grincements de leurs moteurs. Ils brandissaient également avec fierté des drapelets aux couleurs du Sénégal sur les rétroviseurs ou les devantures de leurs véhicules.



L’animation était à son paroxysme avec l'arrivée de plusieurs jeunes à moto pour manifester leur joie et leur bonheur suite à cette belle victoire sur les Burkinabés, que les Sénégalais ont saluée en espérant, comme le souhaitent d'ailleurs le chef de l'Etat Macky Sall et le sélectionneur Aliou Cissé ainsi que tout le peuple, la venue du trophée sur la terre du Sénégal après la finale qui se jouera dimanche prochain, contre le Cameroun ou l'Egypte.

Le président de la république, Macky Sall, a, lui aussi, célébré cette belle victoire en postant sur les réseaux sociaux le mot suivant : "Faites de Cameroun 2021 la plus belle page de l’histoire de la participation de notre pays en Coupe d'Afrique des nations. Quelle belle victoire chers Lions! Par votre talent, votre virtuosité et votre combativité, vous nous avez encore fait vibrer. Fiers de vous !Allez jusqu’au bout!".



Le Sénégal, première nation africaine au classement Fifa, jouera dimanche sa deuxième finale consécutive et la troisième de son histoire. En 2019, en Egypte, les Lions s'étaient inclinés (0-1) face à l'Algérie.