Le Sénat paraguayen apporte un soutien sans équivoque à l'intégrité territoriale du Maroc

Le Sénat du Paraguay a apporté un soutien sans équivoque à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc, tout en demandant au gouvernement paraguayen d’adopter la même position.



Dans une résolution adoptée par la séance plénière du Sénat, cette institution législative se dit favorable à une solution pacifique et négociée du différend sur le Sahara, estimant que l’initiative d’autonomie est la seule base pour parvenir à une solution pacifique, juste, durable et mutuellement acceptable, dans le cadre du respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de notre pays.



Cette résolution revêt une portée particulièrement significative parce que le Sénat, en plus d’apporter son soutien au Maroc, demande instamment au gouvernement paraguayen d’adopter la même orientation.



En effet, les sénateurs demandent de manière énergique que cette position soit traduite par des communiqués officiels et un soutien explicite au Maroc dans tous les forums internationaux.



Cette démarche témoigne d’une volonté forte de la part du Sénat de voir le gouvernement paraguayen renforcer l’appui à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Royaume, aussi bien au niveau bilatéral que dans les enceintes de la diplomatie internationale.



Par cette résolution historique, le Sénat du Paraguay a fait un pas décisif en appui à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc. Ce soutien sans équivoque renforce les liens profonds d'amitié et de coopération entre le Paraguay et le Maroc.



En alignant le Paraguay sur une tendance internationale croissante qui voit dans le plan d’autonomie, sous souveraineté marocaine, une voie solide vers le règlement définitif de ce différend régional, cette résolution contribue à consolider un climat de paix et de stabilité dans la région.



Il y a lieu de rappeler que depuis l’ouverture de l’ambassade du Maroc à Asuncion en novembre 2016, la Chambre des Députés paraguayenne a adopté sept résolutions favorables au Maroc, dont cinq sur la question nationale, mais c’est la première fois que le Sénat de ce pays adopte une résolution sur le Maroc.



Le texte de la résolution a été transmis au Président de la République du Paraguay, M. Santiago Pena et à l’ambassadeur de SM le Roi à Asuncion, M. Badreddine Abdelmoumni.