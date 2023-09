Le SG du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur se félicite du processus de développement au Maroc sous la conduite de SM le Roi

Le Secrétaire Général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur, Mohamed Ben Ali Koman, s’est félicité, jeudi à Marrakech, du processus de développement et de progrès que connaît le Royaume du Maroc sous la conduite sage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Dans une allocution à l’ouverture de la 19ème conférence arabe des présidents des organismes de protection civile, M. Ben Ali Koman a fait part de sa profonde fierté du climat de sécurité et de prospérité ainsi que du processus de développement et de progrès que connaît le Royaume sous la conduite sage et la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi.



Il a également salué le soutien constant du Souverain à l'action arabe commune et ce, au service des causes arabes et islamiques justes, exprimant sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour cette initiative de placer sous le Haut patronage du Souverain les travaux de cette 19è conférence qui constitue une étape importante sur la voie de la coopération arabe dans le domaine de la protection civile.



Il a, d’autre part, expliqué que les défis auxquels sont confrontés les organismes de la protection civile risquent de s’amplifier en raison des changements climatiques, sans oublier les défis à relever par les pays arabes et qui sont liés principalement aux flux migratoires et des réfugiés.



Mettant en avant le niveau et la place dont jouissent les organismes de protection civile dans plusieurs pays arabes, le Secrétaire Général du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur a insisté sur la nécessité de renforcer davantage la coopération arabe dans ce domaine afin de relever efficacement ces défis.



M. Ben Ali Koman a enfin mis en relief le rôle majeur joué par les organismes de la protection civile dans les pays arabes face à la pandémie de la Covid-19, ce qui a clairement démontré l’importance et la place qu’occupent ces organismes, soulignant la nécessité de leur apporter davantage d’intérêt et de les doter des ressources humaines et des moyens logistiques nécessaires en vue de leur permettre de s’acquitter de leur mission vitale dans la lutte contre les catastrophes et la gestion des différentes crises.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette 19è conférence est marquée par la participation des présidents et des représentants des organismes de protection civile dans les pays arabes, de la Ligue arabe et l’Université Nayef des sciences de la sécurité.



Les participants débattront de plusieurs thématiques: les moyens de lutter contre les nouveaux dangers de pollution de l’environnement, les nouveautés et les évolutions des missions des organismes arabes de protection civile, la mise en place d’un portail électronique des organismes arabes de protection civile et d’un centre de coordination de la coopération opérationnelle entre les organismes de protection civile dans les pays arabes, dans le cadre de la lutte contre les accidents majeurs et les catastrophes.