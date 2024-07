Le SG adjoint de l’OCI loue l’action du Comité Al-Qods

Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, culturelles et sociales à l’Organisation de la coopération islamique (OCI), l'ambassadeur Tariq Ali Bakheet, a salué, mercredi à Rabat, l’action du Comité Al-Qods, sous la Présidence de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour la préservation de l’identité culturelle de la ville sainte, en droite ligne des résolutions du Sommet islamique et du Conseil des ministres des Affaires étrangères.



Lors d’une visite à la tête d’une importante délégation de l’OCI au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Charif, M. Bakheet a également mis en avant le rôle de l'Agence qui relève du Comité Al-Qods, issu de l'OCI, dans la préservation du capital culturel de la ville sainte, et l'appui à ses habitants, conformément aux résolutions pertinentes, indique l’Agence Bayt Mal Al-Qods dans un communiqué.



Le Secrétaire général adjoint de l’OCI a souligné, ajoute la même source, l’importance de mobiliser le soutien en faveur de l’Agence dans l'accomplissement de ses missions, notant que son action revêt un caractère central, compte tenu des défis quotidiens du peuple palestinien.