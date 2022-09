Le SCCM décidé à mieux faire

Après une saison difficile chez l'élite, le Chabab de Mohammedia (SCCM) affiche de grandes ambitions pour la saison 2022-2023 de la Botola Pro D1 «Inwi».



Sous la houlette de l'entraîneur Rachid Rokki, le club de la ville des fleurs tentera d’éviter les erreurs du passé et former une équipe capable de rivaliser avec les grands clubs de la Botola.

Ainsi, le Chabab de Mohammedia s’est attaché les services de nouveaux joueurs, à l’image des gardiens de but Mjid Mokhtar en provenance de l’Olympic Safi et Mohammed Berehou (Difaa El Jadida), afin de suppléer le départ du portier Youssef Moutie, en plus d’autres joueurs comme Ayoub El Bouzidi (Moghreb Tétouan), Ismail Mehrab et Zakaria Fathi (Rachad Bernoussi), Zayd Karouch (Moghreb Tétouan) et Ayoub Lekhal.



Par contre, d’autres joueurs sont partis évoluer sous d’autres cieux à l’instar de Mohammed Mrabet, Mounaim Boutouil, Ismail Moutaraji et Hamam Baouch.

Le club a, également, confirmé Rachid Rokki au poste d’entraîneur, assisté par Mohammed Karouan et Aziz Aït Abbi.

La direction du club a, en outre, nommé le cadre national Hamidou Ouarga au poste de manager général, vu sa grande expérience dans les domaines de la formation et de la gestion sportive.



Pour ce qui est des préparatifs du Chabab Mohammedia, qui a terminé la saison passée à la 11è position, le club a disputé six matches, marqués par deux victoires, trois nuls et une seule défaite face au Mohgreb de Tétouan, des rencontres où les joueurs ont fait «bonne figure», selon Rachid Rokki.



«Nous ambitionnons de former une équipe compétitive en prévision du début de la saison 2022-23. J’admets que nous avons des problèmes en défense, ce que nous tâcherons de remédier avant notre première sortie en Botola», a dit l’entraîneur du SCCM.



Se réjouissant du fait que le staff technique du club se compose essentiellement de cadres issus de la ville de Mohammedia, il a fait savoir que de jeunes joueurs auront leur chance d’accéder à l’équipe première et honorer les couleurs de ce grand club qui a fait, dans le passé, les beaux jours du football marocain.