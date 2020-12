Le SCCM confirme sa bonne entame

Bonne opération du SCCM qui a aligné, mardi au stade Bachir à Mohammédia, sa deuxième victoire consécutive aux dépens du RCAZ (1-0), et ce pour le compte de la seconde journée de la Botola Pro D1 «Inwi». Le nouveau promu qui avait surclassé d’entrée le MAT en déplacement a entamé son parcours chez les grands à domicile par une courte et précieuse victoire, faite pour conforter les dirigeants du club qui aspirent au podium et pour motiver les joueurs lors des prochaines sorties où ils seront certainement attendus de pied ferme par leurs vis-àvis. L’unique but de la rencontre a été inscrit à la demi-heure de jeu par l’infortuné Ahmiddouch contre son camp, ce qui a débouché sur une seconde défaite d’affilée de la Renaissance de Zemamra tenue de se ressaisir le plus tôt possible, même si elle aura à se produire loin de son fief doté d’une pelouse synthétique interdite désormais par l’instance fédérale. Si tout va bien pour la formation fédalie, ce n’est point le cas pour le club de l’ASFAR défait pour la seconde fois. Après s’être inclinés devant le MAS, les protégés du coach Abderrahim Taleb, déjà dans de beaux draps, ont cédé le pas à la maison devant le MAT qui a scellé le sort de cette partie sur le score de 3 à 2. Lors de cette confrontation, l’ASFAR est parvenue en deux temps à mener à la marque grâce aux réalisations d’Aymen Chabani et Réda Selim, respectivement à la 29ème et la 57ème minutes. Mais ce n’était que partie remise, puisque les Tétouanais, aucunement tentés par une deuxième déconvenue en autant de matches, ont réussi à remettre les pendules à l’heure, suite aux buts de Hicham Khaloua (40è) et Tony Edjomariegwe (70è). Ce dernier est revenu à la charge pour offrir la victoire à ses partenaires au temps additionnel. Le troisième match disputé mardi a opposé au stade municipal de Berkane la RSB au MAS. Les lauréats de la dernière édition de la Coupe de la Confédération ont été contraints au partage des points par l’équipe fassie qui aurait pu regagner la maison avec les trois points de la victoire. Les nouveaux promus ont trouvé le chemin desfilets à la 74ème mn sur penalty transformé par Alaeddine Ajaraie, alors que les locaux ont égalisé après une bévue du gardien de but du MAS, Kbiri Alaoui. Tout comme le SCCM, le MAS est en droit de se targuer de son bon début de saison mais il aura à confirmer cette entame en courageante samedi prochain à domicile face au Youssoufia de Berrechid. Ce même CAYB qui devait accueillir hier le HUSA au moment où le DHJ et l’IRT devaient défier respectivement le WAC et l’OCS. Il convient de signaler que cette seconde manche du championnat se poursuivra ce jeudi par la programmation des deux dernières rencontres qui opposeront le MCO au FUS et le Raja au RCOZ. Le point commun entre ces quatre équipes, c’est qu’elles restent sur des issues de parité et aspirent à lancer le compteur des victoires.