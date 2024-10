Le Ruban en marche

L'Association Les Amis du Ruban Rose organise, dans le cadre d'Octobre Rose, une grande

marche solidaire ce dimanche sur la corniche de Casablanca.



Cet événement mobilisera une diversité de participants : des femmes courageuses qui ont combattu le cancer du sein, que nous appelons les guerrières, ainsi que des membres du corps médical, des proches, des sympathisants… Ensemble, nous unissons nos forces pour sensibiliser à la lutte contre

le cancer du sein et encourager le dépistage précoce.



La marche qui débutera à 9h00 aura comme point de départ le parking du Paradise. Les participantes devront parcourir la distance de 5 km, et ce dans une ambiance conviviale et solidaire. Des activités, des stands d'information, ainsi que des espaces d'échange et de sensibilisation seront mis en place tout au long de la matinée.



Chaque pas compte dans cette marche pour soutenir les femmes atteintes de cancer du sein et leurs proches, et pour encourager toutes les femmes à prendre soin de leur santé.

Pour toute demande d'information complémentaire, veuillez contacter : Rim Ibenjellal - 06 70 02 72 11 – meetherun-ners@gmail.com