Le Royaume-Uni pour une solution juste, pragmatique et basée sur le compromis à la question du Sahara

Le Royaume-Uni est en faveur d'une solution "juste, pragmatique, durable, mutuellement acceptable et basée sur le compromis" à la question du Sahara marocain, a souligné samedi l'ambassadeur britannique au Maroc, Thomas Reilly. Le Royaume-Uni, qui comprend très bien "l'importance et la centralité" de cette question pour le Maroc, considère que les Nations unies doivent jouer un rôle exclusif dans ce processus, a poursuivi le diplomate britannique dans une déclaration à la deuxième chaîne de télévision nationale 2M diffusée lors de son journal du soir. "C'est aux Nations unies de trouver une solution et on doit trouver la solution à travers les Nations unies" à cette question, at-il dit. "Le Royaume-Uni salue les efforts sérieux et crédibles du Maroc pour trouver une solution à cette question", a-t-il souligné en référence au plan d'autonomie marocain. Le diplomate britannique a ajouté que son pays se félicite aussi "du progrès qui a été fait à travers les deux tables rondes" tenues récemment à Genève. Le diplomate a indiqué que son pays "continue à encourager les parties à redoubler d’efforts pour trouver une solution à cette question". Le Maroc et le Royaume-Uni ont scellé, samedi à Londres, un accord d'association global qui restitue, dans le contexte des relations bilatérales, l'ensemble des avantages qu’ils s’accordaient mutuellement dans le cadre de l’Accord d’association Maroc-Union européenne.