Le Royaume-Uni aspire à un partenariat moderne et mutuellement bénéfique avec le Maroc

L'envoyé du gouvernement britannique pour le Sommet Royaume-Uni-Afrique pour l'investissement 2024 (UK-AIS), Alastair McPhail, a souligné, mercredi à Rabat, que le Royaume-Uni aspire à "bâtir un partenariat moderne et mutuellement bénéfique avec le Royaume du Maroc".



"Nous sommes impatients de bâtir un partenariat moderne et mutuellement bénéfique basé sur le respect avec le Maroc et d'autres pays", a déclaré M. McPhail à la presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, en prévision du Sommet Royaume-Uni-Afrique pour l’investissement, prévu les 23 et 24 avril prochain à Londres.



Le responsable britannique a également affirmé que "nous attendons avec impatience que ce sommet soit très réussi pour nous et pour le Maroc".



L'UK-AIS 2024 réunira des dirigeants politiques et économiques du Royaume-Uni et des pays africains, ainsi que des représentants d'organisations internationales et régionales, s'appuyant sur les résultats du sommet de 2020 et des conférences virtuelles en 2021 et 2022.