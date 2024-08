Le Real domine Chelsea à quelques jours de la reprise: Brahim Diaz buteur

Le Real Madrid, champion d'Europe et d'Espagne en titre, a conclu sa tournée de pré-saison par un succès 2-1 contre Chelsea mardi aux Etats-Unis, où l'AC Milan a battu Barcelone aux tirs au but.



Devant près de 63.000 spectateurs à Charlotte, (Caroline du Nord), le Real de Vinicius Jr., titulaire, a fait le plein de confiance à douze jours du retour de la Liga.



Lucas Vazquez et Brahim Diaz ont marqué à moins de dix minutes d'intervalle (19e, 27e) pour permettre au Real de l'emporter alors que Noni Madueke a réduit l'écart à la 39e minute pour les Blues.



Le Real, qui abordera la nouvelle saison avec une nouvelle star dans ses rangs en la personne de Kylian Mbappé, retrouve goût à la victoire après deux défaites consécutives en matches amicaux, contre son rival barcelonais il y a trois jours et l'AC Milan le 1er août.

L'AC Milan s'est imposé de son côté contre le Barça, aux tirs au but (4-3) après un match nul 2-2 à Baltimore.



Robert Lewandowski a inscrit un doublé (22e, 58e) après des buts milanais de Luka Jovic (10e) et Christian Pulisic (15e), avant que Milan ne l'emporte finalement lors de la séance de penalties.