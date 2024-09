Le Real assure, le Bayern déroule

Lille a manqué ses débuts dans la nouvelle formule de la Ligue des champions en s'inclinant face au Sporting Portugal (2-0) et finissant à dix, mardi, alors que le Real a battu Stuttgart (3-1) avec un but de Kylian Mbappé.



Le match a tourné au vinaigre en deux minutes avant la mi-temps pour le Losc, qui a encaissé un but du canonnier des Lions Viktor Gyökeres (38) et a perdu Angel Gomes exclu pour un second avertissement (40).

Une frappe surpuissante de Zeno Debast (65) a achevé de gâcher la soirée des Nordistes pour cette 1ère journée de la phase régulière.



Le carton de la soirée a été réussi par le Bayern Munich, qui a écrasé le Dynamo Zagreb (9-2) avec notamment un quadruplé d'Harry Kane et un doublé de Michael Olise, le nouvel international français.



Le géant bavarois prend donc à la différence de buts la tête de ce mini-championnat à 36 équipes, en attendant les matches de mercredi et jeudi, puisque l'UEFA avait choisi d'exposer au maximum sa nouvelle formule à huit journées en étalant la première sur trois jours.



Le tenant du titre, le Real, a failli rater son entrée en étant rejoint par le VfB Stuttgart par une tête de Deniz Undav (68). Mbappé avait pourtant ouvert le score sur un superbe service de Rodrygo (46).



Mais son défenseur allemand Antonio Rüdiger (83e) et son attaquant brésilien Endrick (90e+5) ont assuré la victoire en fin de match (83).

Liverpool a également bien commencé en gagnant à San Siro contre l'AC Milan (3-1) dans le choc de la première soirée, avant les affiches Manchester City-Inter Milan et Monaco-FC Barcelone jeudi.



Un autre international français a marqué, Ibrahima Konaté (23), qui a égalisé pour les "Reds" après l'ouverture du score de Christian Pulisic (2). Puis son partenaire de la défense centrale Virgil van Dijk (41) et le Hongrois Dominik Szoboszlai (67) ont renversé les "Rossoneri".

Cette victoire fait du bien au nouvel entraîneur néerlandais du LFC, Arne Slot, qui restait sur une défaite à Anfield face à Nottingham Forest (1-0).



Au Milan en revanche le nouveau technicien Paulo Fonseca est en difficulté, et il a perdu son gardien Mike Maignan, qui est aussi celui des Bleus, sorti touché au genou gauche.



Pour les deux premiers matches de la journée, en fin d'après-midi, la Juventus a facilement disposé du PSV Eindhoven (3-1), adversaire du Paris Saint-Germain pour la 3e journée et de Brest pour la 6e, et Aston Villa s'est imposé à Berne contre les Young Boys (3-0).

Mercredi le PSG devait entrer en scène au Parc des princes contre Gérone, Brest joue jeudi, comme Monaco, contre le Sturm Graz.