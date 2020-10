Le Raja y croit dur comme fer

Le match qui a opposé l’Olympique Club de Khouribga au Raja de Casablanca, au Complexe OCP, s'est terminé par la victoire des visiteurs, par deux buts à un, pour le compte de l’avant-dernière journée du Botola Pro. Les Aigles verts n'ont pas attendu longtemps pour montrerleursintentions offensives, mais le poteau et la transversale ont empêché El Hafidi, El Arjoun et Madkour d'ouvrir le score. Pourleur part, leslocaux menacent le but de Zeniti avec deux tirs de Dyom et El Qalii.



s Rajaouis portent leur fruit par l'intermédiaire du remuant El Hafidi qui a profité d’une passe judicieuse de Rahimi pour battre le gardien de but des Phosphatiers Farni, inscrivant le premier but des Verts. Le schéma tactique prôné par les hommes de Sellami consistait en une forte pression exercée sur les Khouribguis, tout en procédant par des contre-attaquesrapides et dangereuses, empêchant l’adversaire de développer son jeu. Ainsi, une minute aprèsson entrée surl’aire de jeu, à la place d’Ahadad blessé, Nanah exploitant le rebond de la balle de Rahimi sur la barre transversale, d’un superbe heading, double la mise pour les siens. A deux buts à zéro, les carottes étaient vraiment cuites pour les locaux. Bien que mené à la marque, l'OCK réagit fortement via de nombreuses attaques dangereuses qui se sont couronnées par un beau but, signé Diom. En deuxième mi-temps, l’arbitre Raddad accorde à l’OCK un penalty qui a irrité les joueurs du Raja. Mais la frappe de Sarroukh, mal cadrée, se perd dans le décor. Suite à ce résultat, le RCA occupe la première place avec 57 points tandis que l’Olympique est relégué en deuxième division, aux côtés du Raja de Béni Mellal, à une journée de la fin du championnat.



Chouaib Sahnoun