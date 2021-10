Le Raja se repositionne et le SCCM renoue avec la victoire

Le Raja de Casablanca (RCA) a dominé le Difaâ d'El Jadida (DHJ) par 2 buts à 0, samedi au stade El Abdi d'El Jadida, pour le compte de la 8e journée de la Botola Pro D1 "Inwi". Après avoir terminé la première moitié du match sur un score nul (0-0), les Verts l'ont au final emporté par 2 buts à 0.



Le Raja a ouvert la marque à la 53e minute grâce à une réalisation de Zakaria Habti, avant d'enfoncer le clou sur un but de Marouane Hadhoudi à la 83e minute.



Victoire également en déplacement de la Jeunesse sportive Salmi (JSS) qui a surclassé le Mouloudia d'Oujda (MCO) par 4 buts à 2, samedi au stade d'honneur d'Oujda.



Menant à la fin de la première mi-temps (0-2), la JS Salmi a su gérer son avance jusqu'à la fin du match, et a terminé la rencontre sur le score de 2-4. L'ouverture du score pour l'équipe de Had Soualem est survenue grâce à un penalty de Mouhcine Erbibi (39e), qui a inscrit le deuxième but à la 45e+7 minute de la même manière, suivi d'une réalisation de Mustapha Sahd à la 60e minute.



Grâce à un doublé d'Abdellah Khafifi (69e et 86e), le MCO a réduit l'écart, avant que la Jeunesse sportive Salmi n'enfonce le clou à la 90e+1 minute sur un but de Redouane Karoui.

Le troisième match disputé samedi a vu également la victoire d’un club visiteur, l’OCK s’entend, qui a eu raison, au stade municipal de Kénitra, du FUS par 2 à 1.



Le FUS a ouvert la marque à la 16e minute avec un but de Reda Hajhouj, avant que l'Olympique de Khouribga n’égalise à la 52e minute par Zouheir El Hachimi. Dans les dernières minutes du match (82e), Kabelo Seakanyeng a donné l'avantage à l'OCK permettant ainsi aux visiteurs de remporter les 3 points.



Vendredi, l'Olympique de Safi (OCS) a arraché le nul (0-0) sur la pelouse du Youssoufia de Berrechid (CAYB).



Quant au second match disputé vendredi au stade Bachir de Mohammédia, il a tourné à l’avantage du SCCM qui a renoué avec la victoire au détriment du Hassania d’Agadir (2-0).

L'ouverture du score pour le SCCM est survenue suite à une action de Kamal El Keraa à la 14e minute, avant de doubler le score par Ismail Moutaraji à la 45e+2.



A signaler que les trois derniers matches comptant pour cette journée devaient opposer dimanche la RSB à l’IRT, le WAC au MAS et le RCOZ à l’ASFAR.