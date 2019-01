Le Raja s’offre le DHJ dans un match à rebondissements

Le Raja de Casablanca s'est imposé mercredi face au Difaâ Hassani d'El Jadida par 4 buts à 2 au stade El Abdi, lors d'un match comptant pour la 15ème journée du championnat.

Les buts du Raja ont été marqués par Mouhssine Yajour, auteur d’un triplé et Ibrahima Niasse.

Du côté du Difaâ Hassani d'El Jadida, c'est Chouaib El Maftoul et Simon Msuva qui ont réduit l'écart avec un but chacun.

Grâce à cette victoire, la sixième de la saison contre six nuls et deux défaites, le Raja occupe la 3ème place du classement avec 24 points, sachant qu'il lui reste encore une rencontre en retard à disputer.

Pour sa part, le Difaâ Hassani d'El Jadida, qui a subi sa cinquième défaite de la saison contre cinq victoires et cinq nuls, est 6ème avec 20 points.

Par ailleurs, le technicien français Patrice Carteron a été désigné mercredi nouvel entraîneur du Raja jusqu'à la fin de la saison avec option de prolongation, apprend-on auprès du club casablancais.

Carteron, 48 ans, succède à l’Espagnol Juan Carlos Garrido, qui a remporté avec les Verts la Coupe de la Confédération et a été remercié lundi dernier.

Carteron connaît très bien le football africain puisqu’il a été l’entraîneur de la sélection malienne qui avait occupé la troisième marche du podium lors de la CAN 2013.

Il a aussi remporté le sacre continental en Ligue des champions avec les Congolais du Tout Puissant Mazembe en 2015 avant de rater sa deuxième couronne à la tête du club égyptien d’Al Ahly en novembre dernier face à l’Espérance de Tunis.

Carteron compte également deux titres de champion avec le TP Mazembe en 2013 et 2014 et a été finaliste de la Coupe de la Confédération avec la même équipe en 2013.

Pour sa part, l’ex-international marocain Youssef Safri fera partie du staff technique en tant qu’entraîneur adjoint, selon la même source.