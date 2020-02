Le Raja s’offre l’OCK et le HUSA enfonce l’IRT

Le Hassania d'Agadir a décroché une victoire à domicile face à l'Ittihad de Tanger (2-1), en match retard comptant pour la 14ème journée, disputé mercredi au Grand stade d’Agadir.

Grâce à un but de l'attaquant Karim El Berkaoui, les hommes de Mustapha Ouchrif ont ouvert la marque à la 34è minute, mais très vite, les Tangérois ont remis les pendules à l'heure par l’intermédiaire du Sénégalais El Hadji Youssoupha Konate (40è).

De retour des vestiaires, les Gadiris vont reprendre l’avantage grâce encore une fois à Karim El Berkaoui sur penalty.

Au terme de cette rencontre, le Hassania se hisse à la treizième position du classement avec un total de 15 points, ex aequo avec l'Olympique de Khouribga qui s'est incliné, plus tôt dans la journée, face au Raja de Casablanca. Pour sa part, l'Ittihad de Tanger stagne, après cette défaite, à la quinzième place avec 11 unités.