Le Raja s’apprête à la mise en vente de billets virtuels

Voici le programme de la 1ère journée de la phase retour de la division excellence de basketball (hommes), qui aura lieu vendredi et dimanche prochain:

Poule Nord

Vendredi

15h00: Renaissance de Berkane - Association Michlifen Ifrane

15h00 : Maghreb de Fès - Lixus Larache

15h00 : Chabab Rif Al Hoceima - Majd Tanger

17h00: Athletic Beni Snassen - Ittihad Tanger

Poule Sud

Vendredi

15h00: Club Pomme Athletic Midelt - FUS Rabat

16h00: AS FAR - Kawkab de Marrakech

Dimanche

19h00 : Wydad de Casablanca - AS Salé

19h00 : Raja de Casablanca - Chabab El Ouatia