Le Raja s’adjuge haut la main la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions

Saison pleinement réussie à mettre à l’actif du Raja qui s’est adjugé, samedi au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions, après avoir surclassé en finale le club saoudien d’Al Ittihad de Jeddah. Une opposition qui a tenu toutes ses promesses se terminant par quatre partout au temps réglementaire pour que les deux protagonistes recourent à la séance des tirs au but qui a tourné à l’avantage des Verts sur le score de 4 à 3.



Une confrontation qui n’a ressemblé en rien aux finales classiques où la vigilance et la prudence prennent le dessus. Un match emballé d’entrée par deux équipes joueuses qui n’ont pas eu besoin du quart d’heure d’observation pour débloquer le compteur. Et c’est la formation saoudienne qui a ouvert la marque en premier suite à un but de Bruno Henrique dès la 4ème minute de jeu. Mais ce n’était que partie remise. Aucunement secoué par cette entame difficile, le club casablancais a aussitôt recollé au score grâce à Ilyas El Haddad, avant que Mahmoud Benhalib ne double la mise, et ce respectivement à la 5ème et à la 13ème minutes.



Le festival des buts allait se poursuivre, et cette fois c’était au tour de l’Ittihad de Jeddah d’égaliser par son attaquant brésilien Romarinho sur penalty transformé de belle manière à la demi-heure de jeu.



Décidés à ne pas rater cette finale, les Rajaouis sont parvenus à revenir à la charge à la 36ème mn grâce à une réalisation de Zakaria El Ouardi, avance qu’ils ont réussi à préserver jusqu’à la fin de la première période.



Le Raja a entamé la seconde mi-temps pied au plancher, inscrivant un quatrième but signé Soufiane Rahimi (50è) qui disputait d’ailleurs son dernier match sous les couleurs du club de ses premières amours. Les Verts ont cru avoir fait le break, mais c’était mal connaître ce coriace adversaire saoudien qui compte dans ses rangs d’excellentes individualités dont l’ex-international marocain Karim El Ahmadi.



Le Brésilien Romarinho, qui affichait la grande forme, a continué à donner du tournis à l’arrière-garde rajaouie, réussissant à scorer à la 53è et à la 64è (SP).



Pour le comité d’organisation relevant de l’UAF, la finale devait se jouer en 90 minutes et le départage se ferait après recours aux penalties. Et pour cette terrible épreuve, les Rajaouis ne remercieront jamais assez le keeper Anas Zniti, décisisif, une fois encore, poussant un joueur saoudien à placer son tir hors du cadre et interceptant de belle manière un second shoot, permettant à son club de remporter ce trophée arabe pour la deuxième fois après celui de 2006.



Une consécration amplement méritée, toute à l’honneur de cette équipe rajaouie, à commencer par l’entraîneur des Verts, le Tunisien Lassad Chabi Jarda, qui a tenu, dans ses déclarations à la chaîne émiratie détentrice des droits télé, à exprimer ses remerciements et sa grande estime à S.M le Roi, tout en saluant la performance de ses protégés qui se sont donné à fond pour remporter cette Coupe arabe, second trophée cette saison après celui de la Coupe de la Confédération.



Un titre fait donc pour combler de bonheur toutes les composantes rajaouies et devant surtout permettre d’envisager l’avenir avec optimisme suite au pactole ayant renfloué les caisses du club. Un copieux chèque de 6 millions de dollars qui tombe à moins d’un mois de l’AG, et servira certainement à éponger les dettes et à régler les litiges en vue d’aborder la nouvelle saison dans de parfaites dispositions, sachant que le Raja et le Wydad seront les représentants du football national lors de la prochaine Ligue des champions d’Afrique.



Mohamed Bouarab



Parcours du Raja

Ci-après le parcours du Raja de Casablanca

jusqu'en finale de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions

--16ès de finale :

Raja de Casablanca - Hilal Al Quds (Palestine) 1 - 0

Hilal Al Quds (Palestine) - Raja de Casablanca 0 - 2

--8è de finale :

Raja de Casablanca - Wydad de Casablanca 1 - 1

Wydad de Casablanca - Raja de Casablanca 4 - 4

--Quart de finale :

MC Alger (Algérie) - Raja de Casablanca 1 - 2

Raja de Casablanca - MC Alger (Algérie) 0 - 1

--Demi-finale :

Ismaily (Egypte) - Raja de Casablanca 1 - 0

Raja de Casablanca - Ismaily (Egypte) 3 - 0

--Finale :

Raja de Casablanca - Ittihad Jeddah (Arabie Saoudite) 4-4, 4-3 t.a.b.