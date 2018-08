Le Raja pratiquement en quart de finale de la Coupe de la CAF

C’est dans de bonnes dispositions que le Raja et la RSB aborderont ce mercredi à la maison les péripéties de la sixième journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF. Les Verts auront à donner la réplique à partir de 20 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca à la formation ghanéenne d’Aduana Stars (GP : A), au moment où les Berkanis accueilleront au stade municipal, également à 20h00, l’équipe mozambicaine d’Uniao Desportiva Do Songo (GP : B).

Le Raja, deuxième de son groupe avec 8 unités au compteur, n’a besoin que du point du nul pour assurer son passage au tour des quarts de finale. Sauf que ce serait jouer avec le feu le fait de vouloir assurer le strict minimum sachant que les Casablancais disposent de tous les atouts pour boucler cette phase de groupes sur une bonne note, d’autant plus que l’adversaire ghanéen qui ferme la marche est prenable.

Le Raja qui reste sur une large victoire en championnat aura à cœur de conserver cet élan lors de ce match qui sera sifflé par l’arbitre burkinabé Juste Ephrem Zio, secondé par son compatriote Seydou Tiama et le Tchadien Issa Yaya.

L’autre match comptant pour ce groupe opposera les Ivoiriens de l’ASEC (3èmes avec 6 pts) aux Congolais de l’AS Vita Club (1ers avec 10 pts).

Quant à la RSB, elle aura l’occasion de conforter son statut de leader en donnant le ton à Uniao Desportiva Do Songo, bon dernier ex aequo avec les Soudanais d’El Hilal qui affronteront à Port Saïd les Egyptiens d’Al Masry. D’ailleurs, l’enjeu lors de cet ultime acte consiste à savoir qui de la RSB ou d’Al Masry décrochera la pole position, sachant qu’après cinq manches, ce sont les Berkanis qui mènent le bal avec 10 points, soit une longueur d’avance sur les Egyptiens.

La rencontre RSB-U.D.Do Songo aura comme referee le Mauritanien Ali Lemghaifry qui sera assisté par ses compatriotes Abderahmane Warr et Hamedine Diba.

Il y a lieu de rappeler que les deux premiers de chaque groupe se qualifieront aux quarts de finale, tour qui se jouera à élimination directe en aller et retour, les 14 et 21 septembre prochain.