Le Raja pour se racheter face au FUS Le WAC pour creuser l'écart en tête

Le Raja de Casablanca, en perte de vitesse en ce début de saison, cherchera à panser ses plaies après sa défaite lors du derby, en recevant le FUS de Rabat, ce samedi, en match choc de la 7è journée de la Botola Pro D1, qui verra le leader, le Wydad de Casablanca (WAC) se déplacer chez le Mouloudia d’Oujda, avec l'objectif affiché de conforter son leadership.



Le Raja, 12è avec 6 points, aura en ligne de mire de retrouver le goût du succès et signer sa deuxième victoire de la saison, à même de faire oublier à son large public son revers lors du derby face au WAC (2-1).



Or, il sera opposé à un FUS (3è/12 pts) gonflé à bloc après sa victoire face à l’Ittihad de Tanger (1-0) lors de la dernière journée et qui guette le moindre faux pas de ses concurrents pour s’emparer du leadership.



De son côté, le WAC, leader avec 14 points, engrangés en 4 victoires et 2 nuls, se déplacera ce samedi (18h15) à Oujda pour y défier le Mouloudia local (MCO), qui pointe à la 13è position avec 5 unités.



Cette rencontre, qui se jouera à huis clos, sera disputée sous le signe de la victoire pour les hommes de Houcine Ammouta qui essayeront de tirer profit des mauvaises performances des Oujdis pour empocher les trois points en jeu.

Le troisième match programmé samedi opposera le DHJ à la JSS, alors que dimanche le SCCM jouera le MAT.



A noter que le bal de cette journée a été ouvert mercredi par la rencontre UTS-OCS qui avait tourné à l’avantage des Tourouguis sur le score de 2 à 0. Vendredi, le Grand stade de Tanger devait abriter la confrontation IRT-MAS.



Par ailleurs, l'Association Sportive des FAR a surclassé le Hassania d'Agadir par deux buts à un au complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, jeudi, pour le compte de cette 7ème manche.



La première réalisation a été inscrite à la 17e minute par Adam Ennaffati en faveur de l'AS FAR. Le HUSA est revenu au score à la 80e minute avec un penalty marqué par Youssef Mehri. L'AS.FAR a marqué le but de la victoire à la 90e minute par Joseph Guede Gnadou.



Dans l’autre match disputé jeudi au stade municipal de Berkane, l’OCK s'est inclinée face à la RSB un but à zéro. La victoire a été décrochée grâce à Issoufou Dayo, auteur du seul but du match au profit des Berkanis marqué sur penalty à la 90e+5 minute.



L’arbitre Daki Reddad a exclu deux joueurs de l’OCK, à savoir Aimen El Aouani (55e) et Mohamed Sadi (90e+6).



Programme

Samedi

16h00: Raja de Casablanca - FUS de Rabat

18h15: Mouloudia d’Oujda - Wydad de Casablanca

20h30: Difaâ d'El Jadida - Jeunesse sportive Salmi

Dimanche

17h00: Chabab de Mohammedia - Moghreb de Tétouan.