Le Raja n 'a d' yeux que pour la qualification à Monastir

Place à la compétition continentale ce dimanche. Le Raja et le TAS sont appelés à disputer les matches retour de l’ultime tour avant la phase de poules de la Coupe de la Confédération CAF, respectivement contre les équipes tunisienne de l’US. Monastir (14h00) et zambienne de FC Nkana (20h00). Les Verts, vainqueurs de l’édition 2018 de laC2,seront certainement attendus de pied ferme du côté de Monastir par un adversaire, certes, néophyte des épreuves africaines, mais qui a l’habitude de défier les grands du foot tunisien, de la trempe de l’Etoile du Sahel, du CS.Sfaxien, du Club Africain ou encore de l’Espérance, club qu’il avait battu en finale de la Coupe de Tunisie pour être présent en Coupe de la Confédération.



Au match aller disputé dimanche dernier au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, l’US Monastir s’était bien défendue, n’ayant cédé le pas que sur la petite marque de 1 à 0. Une courte avance pour les Rajaouis mais qui ne devrait pas les inquiéter outre mesure du moment où la machine verte est capable de tourner à plein régime, surtout que les Tunisiens devraient se découvrir et laisser des espaces à exploiter à bon escient par les Verts. Pour cette rencontre, le Raja devra faire sans Abderrahim Achakir et Mahmoud Benhalib, blessés, alors que l’attaquant Ben Malongo serait de la partie après avoir récupéré de sa blessure à la cuisse contractée lors du dernier match contre l’ASFAR. Tout le groupe est donc prêt à regagner le bercail avec le ticket de la qualification au stade suivant pour poursuivre l’aventure dans cette Coupe de la Confédération rehaussée par l’engagement d’autres grosses écuries, comme l’Etoile du Sahel, la JS de Kabylie d’Algérie, Motema Pembe de la RD. Congo, Pyramids d’Egypte, Primeiro Agosto d’Angola ou Orlando Pirates d’Afrique du Sud.



Le TAS, quant à lui, accueillera le FCNkana, formation qui débarquera à Casablanca alors qu’elle reste sur une victoire à l’aller par 2 à 0. Les locataires de la D2 marocaine n’auront pas la tâche facile mais cela n’empêchera pas les poulains d’Abderrahim Taleb, libérés de toute pression, de jouer à fond leurs chances dans l’espoir de renverser la donne et d’accéder à ce tour avancé de la compétition. Pour rappel, le troisième représentant du football national en cette Coupe de la Confédération, la Renaissance sportive de Berkane, tenant du titre, est qualifié d’office à la phase des groupes.



Mohamed Bouarab