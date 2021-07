Le Raja lorgne à Cotonou un 9ème sacre continental

Le Raja de Casablanca défiera, ce samedi soir à partir de 20 heures au stade de l’Amitié Général-Mathieu-Kérékou dans la capitale béninoise Cotonou, son homologue algérien de la Jeunesse Sportive de Kabylie, pour le compte de la finale de la Coupe de la Confédération CAF.



Un derby maghrébin comme ultime manche de la C2, voilà ce que l’on pourrait appeler une belle affiche entre deux protagonistes qui cumulent pas moins de 15 trophées africains : 8 pour le Raja et 7 pour la JSK.



Pour le choc de ce samedi, si, sur le papier, d’aucuns donnent les Verts favoris, sur le terrain, refait pour la circonstance, la réalité peut s’avérer toute autre. La JSK reste un sacré morceau qui a négocié parfaitement son parcours continental, parvenant à barrer le chemin lors de la phase de poules au club tenant du titre, la RSB, s’entend. Au dernier carré, les Kabyles se sont imposés en deux temps sur les Camerounais de Coton Sport, alors qu’en championnat local, ils sont certes 8èmes du classement avec 45 unités mais comptent quatre matches en moins, au moment où le leader de la Ligue 1 algérienne, l’Entente de Sétif, a disputé tous ses matches et totalise 60 points.



Le Raja, lauréat de ce trophée à trois reprises dont la dernière remonte à l’édition 2018, entretient l’espoir légitime d’aller jusqu’au bout au grand bonheur de ses supporteurs dont certains ont pu faire le déplacement malgré le contexte de crise sanitaire due à la pandémie du Covid-19.



Sur place depuis mercredi, les Rajaouis, sans Moutawalli, Warfalli et Saadaoui, écartés, continuent de peaufiner leur programme de préparation afin d’être fin prêts le jour J. Il est vrai que l’équipe reste sur une série de contre-performances au niveau national, deux défaites contre le CAYB et le WAC et un nul devant le HUSA, mais le contingent dépêché au Bénin est mieux placé que quiconque pour faire la part des choses et mettre de côté le temps de cette opposition l’ambiance qui a sévi pendant longtemps dans la demeure.

Pour le coach du Raja, Lassad Chabbi, la confiance est de mise, faisant savoir dans une déclaration à la presse que «le match sera difficile mais les joueurs sont déterminés à gagner ce trophée tant attendu par le public des Verts».



Quant à l’entraîneur de la JSK, le Français Denis Lavagne, il a affirmé à l’agence APS que «le football n'est pas une science exacte. Nous avons autant de chances que le Raja de remporter cette finale, à nous de savoir jouer à 100% de nos qualités, de ne pas avoir peur de l'enjeu et d’éviter d'être submergés par les émotions».



Cette finale sera sifflée par un trio d’arbitrage sud-africain, conduit par Victor Miguel de Freitas qui sera assisté par Zakhele Thusi et Souru Phatsoane du Lesotho, tandis que le referee zambien Janny Sikazwe sera en charge de la VAR.



Il convient de rappeler que la Coupe de la Confédération CAF reste une épreuve qui réussit fort bien aux clubs marocains, suite aux consécrations de l’ASFAR en 2005, du FUS en 2010, du MAS en 2011 et du Raja en 2018, sans omettre le KACM qui s’était adjugé ce trophée dans son ancienne formule en 1996.



Mohamed Bouarab