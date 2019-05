Le Raja jouera, jouera pas son match contre le MAT ?

L’avant-dernière journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera samedi et lundi prochain, sachant que le WAC devait accueillir l’IRT au stade Père Jégo vendredi soir. Une 29e journée avec un goût particulier du fait que rien n’est encore décidé ni en haut ni en bas du classement.

Ainsi, ce samedi à partir de 22h, à l’instar de toutes les autres rencontres, le DHJ reçoit le HUSA au stade El Abdi à El Jadida. Avec 38 points, les Doukkalis pourraient encore décrocher un billet pour une compétition continentale s’ils parviennent à prendre le dessus sur leur adversaire du jour. Une mission difficile mais pas impossible face à des Gadiris qui poursuivent le même objectif.

A Oued Zem, le RCOZ accueille l’OCK au stade municipal. Un derby qui s’annonce captivant entre deux équipes qui occupent la même place au classement et qui ne voudraient sous aucun prétexte perdre ce duel.

Pour les rencontres de lundi, le MCO reçoit l’ASFAR au stade municipal de Berkane. Si pour les hommes de Kerkach la rencontre est sans enjeu, une défaite des coéquipiers de Bourkadi les mettra dans de beaux draps.

Avec 32 points, les Militaires n’ont pas encore assuré leur maintien et leur déplacement ne sera pas de tout repos. Au stade Mimoune El Arsi à Al Hoceima, le CRA accueille le CAYB dans un match sans grande importance puisque les locaux ont pratiquement perdu tout espoir de maintien. En face, les hommes de Seddiki tenteront de se ressaisir après leur dernière défaite face au KACM, d’où la difficulté de la mission des locaux.

Pour sa part, le MAT reçoit le RCA au stade Saniet Rmel à Tétouan. Un match considéré comme l’affiche de la journée puisqu’il oppose le dauphin à l’avant-dernier du classement. A deux points du leader avant cette journée, les Vert et Blanc ne viseront que la victoire qui leur permettra de rester dans la course au titre. De l’autre côté, les hommes de Sektioui pourraient faire leurs adieux à la D 1 en cas de défaite.

A noter qu’à propos de cette rencontre, les adhérents du Raja ont tenu dans la nuit de jeudi à vendredi une réunion pour décider si oui ou non le RCA disputera son match contre le MAT. La menace du boycott a été proférée, et ce pour protester contre la décision de la Commission de programmation de faire jouer le match WAC-IRT comptant pour la 29ème manche avant le match en retard de la 27ème journée entre le WAC et l’OCK.

Même son de cloche pour le KACM qui se déplacera à Safi pour croiser le fer avec l’OCS au stade El Massira. Un match difficile pour les Marrakchis qui ont souvent perdu ce derby régional. La mission sera plus difficile cette fois-ci du fait que leur adversaire du jour est troisième au classement et brigue une participation continentale. Enfin, la rencontre qui devait opposer le FUS à la RSB a été reportée à une date ultérieure.