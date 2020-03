Le Raja innocenté par la FIFA dans l’affaire Malango

Les manœuvres de déstabilisation ont commencé à un peu plus de 48h du match retour comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions, devant opposer, samedi (14h) à Lumumbachi, le TP Mazembe au Raja de Casablanca. En effet, le club congolais, battu à l’aller (2-0), a publié sur sa page Facebook de fausses informations concernant le verdict rendu par la Chambre de résolution des litiges de la FIFA, dans le cadre du dossier opposant le Raja au TP Mazembe au sujet de l’avant-centre Ben Malango.

Le leader du Linafoot parle d’une condamnation confirmée pour le Raja et Malango, avec une reconnaissance du contrat liant le joueur à son désormais ex-club. En réalité, si ladite Chambre a bel et bien condamné le goleador à lui verser une indemnité de 296.996 dollars dont les Verts s’acquitteront, ces derniers ont été blanchis par l’instance internationale. Le Raja a, d’ailleurs, tenu à rétablir la vérité via un communiqué : «La FIFA a décidé de fixer le montant de la compensation revenant au TP Mazembe.

Par contre, elle a rejeté toutes les autres demandes du TP Mazembe, confirmant le statut de Ben Malango en tant que joueur du Raja Club Athletic qualifié sur l’ensemble des compétitions». Autrement dit, pour la FIFA, le Raja n’y est pour rien dans le litige opposant son attaquant à son ancien club. Même si, finalement, le RCA mettra la main dans la poche. Bref, c’est une affaire dont on pouvait se passer, d’autant plus que Ben Malango jouera samedi comme si de rien n’était.