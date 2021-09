Le Raja entretient l’ espoir de renouer avec le titre

Le Raja de Casablanca entamera la saison 2021-2022 de la Botola Pro D1 "Inwi" dans l'euphorie des deux sacres internationaux remportés lors de la saison sportive écoulée, à savoir la Coupe de la CAF et la Coupe arabe, tout en aspirant à remporter le titre national qui a échappé à son palmarès au profit de son rival éternel le Wydad de Casablanca. Vainqueur de la Coupe Mohammed VI des clubs arabes champions face à l'Ittihad de Jeddah (4-4, 4-3 t.a.b) et de la Coupe de la Confédération africaine en battant l'équipe algérienne de la Jeunesse Sportive de Kabylie (2-1), les coéquipiers d'Anas Zniti n’espéraient pas mieux pour entamer la nouvelle saison dans une ambiance exceptionnelle. Toutefois, le club casablancais, qui a connu une année difficile après le départ du président Jaouad Ziyat au début de la saison écoulée, essaie toujours de réorganiser ses rangs, sous la direction de Rachid Andaloussi, en prévision de l’assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 14 septembre. Financièrement, le club a pu remettre, en partie, sa comptabilité sur les rails grâce à l’onéreuse Coupe arabe et la prime de la Coupe de la CAF, ainsi qu'au montant alléchant des transferts de ses deux stars Soufiane Rahimi, au club émirati d’Al Ain, et Ben Malango, qui évoluera également aux Emirats arabes unis au sein du club de Sharjah SC. Après le départ des deux piliers de l’attaque des Verts, la tâche de l’entraîneur tunisien, Lassaad Chabbi, qui bénéficie toujours de la confiance du Raja après une saison exceptionnelle, ne sera pas facile pour combler le vide que laisseront Rahimi et Malango, qui comptabilisent à eux seuls 30 buts et 18 passes décisives en Botola pro D1 (2020-2021). Le milieu de terrain Ayoub Nanah et l’ailier Noah Sadaoui ont également quitté le navire, qui n’a pas été à la hauteur des attentes. Afin de renforcer l’effectif actuel, la direction du Raja a fait appel à Mohamed Nahiri, libre de tout contrat, pour apporter plus d’efficacité surles deux flancs, qui manquaient d’expérience. Pour sa part, Hamid Ahadada fait son retour après son premier passage réussi chez les Verts et une aventure avortée au club égyptien du Zamalek. Le club casablancais a procédé également au recrutement de Jamal Harkass, en provenance du Mouloudia d’Oujda, de l’attaquant Omar ElAmrani, rapatrié de Malaga, et du milieu de terrain burkinabé, Sami Hien. Ce qui ne déplaira pas à Lassaad Chabbi qui espère avoir une équipe compétitive,surtout que lesAigles Verts disputeront cette saison quatre compétitions. Le mercato est ouvert jusqu’au 9 septembre, un jour avant le lancement officiel du championnat. Dans l’objectif de trouver les mécanismes et l’homogénéité entre les anciens de l’équipe et les nouvelles recrues, le Raja poursuit sa préparation à Marrakech en vue d’être en parfaites conditions physique et mentale au début d’un championnat national des plus prometteurs. Les Verts se déplaceront, vendredi, pour le compte de la première journée, à Berrechid pour affronter le Youssoufia, avant de recevoir le promu, l’Olympique Khouribga, lors de leur deuxième rencontre de la Botola Pro D1.