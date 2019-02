Le Raja en quête d’exploit à Sousse

Le Raja de Casablanca affrontera, ce vendredi à partir de 15 heures au stade olympique de Sousse, l’équipe tunisienne de l’Etoile sportive du Sahel, en match comptant pour le retour des quarts de finale de la Coupe arabe des clubs.

Il y a lieu de rappeler que le Raja s’était incliné au match aller au Complexe Moulay Abdellah à Rabat sur le score de 2 buts à 0. Un résultat qui met les Verts dans une situation des plus délicates, puisque pour se qualifier au dernier carré, ils doivent renverser la donne et s’imposer par deux buts d’écart au moins, sauf 2 à 0, issue qui nécessitera le recours aux tirs au but pour se départager.

La mission ne sera pas une simple sinécure mais ça reste jouable pour les Rajaouis qui ont regagné la ville de Sousse mercredi dernier, ne disposant ainsi que de la journée de jeudi pour peaufiner les ultimes réglages avant le choc de vendredi. Ce sera donc le sixième face-à-face, depuis 2005, entre les deux clubs, sachant que la balance penche du côté des Tunisiens qui comptent quatre victoires contre une seule pour les Casablancais.

Pour cette rencontre, le Raja devra faire sans ses défenseurs Omar Boutayeb et Sanad El Ouarfali, des absences qui ne devraient pas perturber pour autant les schémas tactiques du coach rajaoui, le Français Patrice Carteron dont ce sera la deuxième sortie aux commandes des Verts.

L’équipe dépêchée pour ce match capital renferme des éléments aguerris, décidés plus que jamais à prolonger la campagne du Raja dans cette épreuve régionale, copieusement dotée en millions de dollars, sachant que le vainqueur empochera la coquette somme de 6 millions de dollars, tandis que le finaliste aura droit à un chèque de 2,5 millions de dollars.

A signaler que cette confrontation sera sifflée par un staff arbitral composé de cinq referees, avec comme juge de centre l’Irakien Mohanned Kacem, secondé par son compatriote Yaacoub Hammadi et l’Emirati Soltane Abderrazak. Les deux assistants seront Hayder Abdelhassan Ali (Irak) et Mohamed Jaafar (Bahreïn).

Avant d’atteindre ce stade de la compétition, le Raja avait éliminé les clubs libanais de Salam Zgharta et égyptien d’Al Ismaïli, alors que l’Etoile du Sahel avait sorti au tour préliminaire la formation jordanienne d’Al Ramtha avant de mettre un terme au parcours du Wydad de Casablanca aux huitièmes de finale.

Hormis le second acte ESS-Raja, la journée de samedi verra la programmation du match retour entre les Soudanais d’Al Merrikh et les Algériens du Mouloudia, sachant qu’à l’aller les deux protagonistes s’étaient quittés sur un nul blanc.

Pour ce qui est des deux autres quarts, l’heure sera ce samedi à la phase aller avec Al Wasl des Emirats Arabes Unis qui jouera Al Ahly d’Arabie Saoudite, au moment où le deuxième représentant du football saoudien dans ce tournoi, Al Hilal croisera le fer avec les Egyptiens d’Al Ittihad Al Iskandari.